Rivera, convençut que PP i PSOE intentaran pactar després del 21D perquè no governi Cs

Rivera en l'acte central de campanya de Cs









El president de Cs, Albert Rivera, ha pronosticat aquest dilluns que el PP i el PSOE intentaran pactar per impedir que la formació taronja governi a Catalunya encara que sigui la llista més votada en les eleccions de dijous que, però els ha advertit que els seus votants a la resta d'Espanya no ho entendran.





En una entrevista a esRadio, Rivera ha dit que la possible victòria de Cs en aquests comicis seria "un missatge de justícia poètica" i el símptoma més clar que Espanya "desperta davant del nacionalisme".





No obstant això, creu que, tot i que això passés, a Cs li resultaria difícil formar Govern, perquè el PP veuria "millor" en la Presidència de la Generalitat al socialista Miquel Iceta que la candidata taronja, Inés Acostades, el PSC està pensant en "tripartits" amb ERC, i CatECP dóna suport a "qualsevol cosa que sigui liquidar la Constitució".





"Estic convençut que el PP i el PSOE intentaran pactar perquè no governi Cs", ha afirmat, afegint que "l'únic canvi possible" a Catalunya es produirà si la victòria de Cs és "tan clara" que les altres forces polítiques es veuen obligades a donar suport o permetre la investidura d'Arrimadas.





Rivera ha indicat que si no accepten això, el president del Govern central i líder del PP, Mariano Rajoy, i al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, els resultarà complicat explicar que "no governa la llista més votada excepte quan és la seva".





"Molts votants del PP i del PSOE a tot Espanya no comprendran com amb els seus vots es formen governs que no respecten la Constitució, que no canviaran el sistema educatiu, que no van a tocar el que succeeix a la televisió pública, que no llevaran les subvencions a entitats separatistes", ha assenyalat.





PROU CONCESSIONS ALS NACIONALISTES





Al líder de la formació taronja li agradaria que a partir d'ara, després el fre al procés independentista, els partits nacionals concloguessin que "no pot haver-hi més concessions als nacionalistes" i que cal apostar per la igualtat, la llibertat i la solidaritat entre espanyols davant de la "desigualtat", la "imposició" i els "privilegis".





No obstant això, considera que els socialistes ofereixen "tot el contrari a un projecte de solidaritat, igualtat i llibertat", perquè proposen indultar als líders independentistes que siguin condemnats per la Justícia i concedir "cuponazos i quitances" al deute de Catalunya.





Tot i així, s'espera que el PSC i el PP decideixin donar suport a Cs perquè governi a Catalunya, tot i que admet que "el que ha passat durant 35 anys no s'arregla en un quart d'hora".





"Necessitem una dècada d'un projecte de país" per recuperar els valors, a més d'aplicar "un pla estratègic de reconstrucció constitucional", ja que "l'Estat havia desaparegut de Catalunya", ha afirmat.