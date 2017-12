Confirmat: El Barça no farà el passadís al Reial Madrid en el clàssic

FCB/Víctor Salgado.





Després que el Reial Madrid aconseguís proclamar-se campió del Mundial de Clubs el passat dissabte, totes les mirades van posar rumb a Barcelona davant la possibilitat que el Barça portés a terme el passadís de campions en el clàssic davant els madridistes.

No obstant això, Guillermo Amor, director de relacions institucions del Barça, després del triomf madrilista, va donar per tancat el tema a l'assegurar que no hi haurà passadís. "Se sol fer si nosaltres participem en aquesta competició. No és el cas ara", va afirmar Amor.