Interior formarà expedient a Junqueras i Sànchez per enviar àudios des de la presó

Junqueras roman a presó.









Institucions Penitenciàries ha obert dos expedients informatius a l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i a l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez abans de decidir si els sanciona per saltar-se les normes internes per difondre àudios des dels centres penitenciaris d'Estremera i Soto del Real a fi de participar en la campanya de les eleccions catalanes del 21 de desembre.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmat l'obertura d'aquests expedients, a preguntes de la premsa, després de presentar una campanya amb consells sobre com actuar després d'una amenaça per atemptat terrorista.





"Una vegada que es tramiti tot l'expedient i siguin escoltades aquestes persones, es resoldrà conforme a dret per part de la Secretaria General d'Institucions Penitenciaras", ha assenyalat.





Fonts penitenciàries han explicat que les sancions poden comportar restriccions d'activitats, així com d'hores de gaudi al pati dels centres penitenciaris on es troben Junqueras, líder d'ERC, i Sánchez, que concorre a les eleccions a la candidatura JuntsxCat que encapçala l'expresident Carles Puigdemont.





Aquestes fonts han explicat que els interns tenen limitat l'ús de les seves comunicacions a l'exterior per tractar assumptes relacionats amb la seva vida familiar o per preparar la seva defensa.





Dels empresonats per la seva relació amb el procés independentista, Jordi Sànchez va ser l'únic que va demanar al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que li concedís permisos per participar en la campanya del 21D, el que va ser denegat per aquest magistrat.