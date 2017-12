CUP: "Si generem el mínim dubte la dreta espanyolista ens arrasarà com a poble"

Vidal Aragonès i Mireia Vehí (CUP)









El número tres per Barcelona de la CUP-Crida Constituent, Vidal Aragonés, ha advertit aquest dilluns els partits independentistes: "Si generem el mínim dubte sobre que cal avançar, ens arrasarà com a poble la dreta espanyolista, que no els espanyols , i ens denigrará com a classe treballadora ".





En roda de premsa davant del Mercat del Centre de Cornellà de Llobregat, ha reiterat que la CUP no veu possible una via bilateral amb l'Estat, i ha remarcat a altres forces sobiranistes que la gent que va votar l'1-O "no es mereix un pas enrere "en la construcció d'una república.





El candidat ha mostrat la seva solidaritat amb els dirigents que han estat a la presó i els que encara ho estan, però ha dit que aquesta solidaritat "no anirà acompanyada del fet de no dir el que toca hora", que és la implementació de la república.





Ha preguntat a ERC i JuntsxCat amb "qui" vol parlar de bilateralitat, assenyalant que ja els agradaria que fos possible, i ha assenyalat als 'comuns' que una reforma de la Constitució és inviable per les majories parlamentàries que són necessàries.





Aragonés ha afirmat que avançar en la construcció de la república és l'"única alternativa", i ha afirmat que no coincidirà amb els que no vulguin anar en aquest sentit.