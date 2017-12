Els editors catalans registren un 10 per cent menys de vendes després de l'1-0

Patrici Tixis valora les vendes de llibres









El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha assegurat aquest dilluns que el sector ha registrat una caiguda del consum en el segon semestre de l'any, que ha estat especialment acusada a l'octubre i novembre a Catalunya, entorn d'un 10 % menys de vendes, després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.





En roda de premsa, ha manifestat l'esperança del sector que la campanya de Nadal compensi aquesta caiguda en el tancament global de l'any, llançant un creixement en 2017 superior al 2%, que no ha quantificat de quant podria haver estat sense la crisi política catalana: "Què hauria passat si no hagués passat? si no hagués passat això, potser hauria passat una altra cosa".





Tixis ha manifestat la seva esperança que sigui el quart any consecutiu de "creixement sostingut" per al sector editorial, després d'unes caigudes molt fortes durant la crisi econòmica, que va deixar descensos el 30% del mercat des del 2008.