L'Audiència de Madrid condemna a pagar 2 milions a afectats per amiant a Cerdanyola

Indemnitzen amb dos milions afectats per amiant









L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a pagar més de 2 milions d'euros 39 veïns afectats per l'amiant d'una fàbrica a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha informat Col·lectiu Ronda aquest dilluns en un comunicat.





En la sentència condemna l'empresa Uralita (actualment Corporació Empresarial de Materials de Construcció) i l'obliga a indemnitzar veïns de Cerdanyola i de Ripollet sense relació laboral directa amb l'empresa, però que vivien i treballaven prop de la mateixa.





Segons el bufet, es tracta de la primera resolució judicial que fa responsable a la citada companyia de les malalties i defuncions de persones sense vinculació laboral directa i per exposició a amiant en la seva major centre productiu a Espanya, i que va funcionar entre 1907 i 1997.





La sentència considera que l'empresa "no va actuar amb la diligència exigible en fer emissions sense el control adequat a l'ambient exterior de fibres d'amiant de la seva explotació industrial, amb el que va incórrer en responsabilitat pels danys causats a les poblacions circumdants".





"S'ha estudiat científicament que la major exposició a la inhalació de fibres d'amiant en les localitats de Cerdanyola del Vallès i Ripollet ha provocat en aquestes poblacions una major incidència de les malalties relacionades amb la inhalació de fibres d'amiant", diu la resolució judicial.





Els advocats han ressaltat que les localitats de Cerdanyola i Ripollet estan considerades les "zona zero" de l'amiant a Espanya per la incidència extrema de malalties causades per aquest grup de minerals entre la seva població.