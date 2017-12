CatECP demana al PSC "escoltar les seves bases" i no 'barons'

Xavier Domènec i Elisenda Alamany









La número 2 de CatECP a les eleccions, Elisenda Alamany, ha receptat aquest dilluns al candidat del PSC, Miquel Iceta, "escoltar més a les seves bases i no al que diguin les cúpules i els barons", per sumar-se a un pacte entre les esquerres que porti a un Govern de progrés per desencallar la política catalana.





Ho ha declarat després d'una reunió amb la Taula del Tercer Sector de Catalunya -en què també ha participat la número 5, Marta Ribas- en resposta a les declaracions d'Iceta en el debat de diumenge a La Sexta, on va dir que no faria un pacte postelectoral amb ERC, renunciant a la proposta dels 'comuns' de formar un Govern de progrés.





"Ha de pensar si és més part del problema que de la solució", ha advertit Alamany.





Alamany recorda que s'està parlant molt de dos blocs -independentista i constitucionalista- que no sumen, en comptes de parlar del progressista, en què ells sí es implicarien.