Guatemala: empresaris colombians i israelians s'acarnissen contra indígenes que es resisteixen a la despulla

Vaig investigar diversos casos on l'Estat torça el dret penal per castigar incòmodes defensor @ s de drets humans. Però, cap com els que veig a Guatemala.





El 8 de desembre passat, un jutge de Sentència penal, a Santa Llúcia, Departament d'Escuintla, va absoldre Edvin Estimat Sánchez (director de la ràdio Victòria, La Veu dels Pobles) ia Vicenta Jeroni (coordinadora nacional de dones indígenes i camperoles) .





Tots dos defensors i 'radialitas', integrants del moviment Comitè de Desenvolupament Camperol (CODECA), van ser, des del 2012, desprestigiats per la "coalianza" de Ministeri Públic (MP) -Empresa Elèctrica Guatemala SA (d'EEGSA, de propietat d'Empresa Pública de Medellín) -ENERGUATE (de propietat de l'empresa israeliana IC-POWER) en els diferents mitjans.





En 2014, van aconseguir lligar-los a procés penal pels delictes de: activitats contra la seguretat interna de la nació, atemptats contra els serveis públics i instigació a delinquir.





A la fi del 2017, es va obrir l'audiència pública per a debat. Però, per a sorpresa dels presents en l'audiència, MP-d'EEGSA-ENERGUATE no van presentar documents probatoris, molt menys resultats d'investigacions pericials.





'Només van aconseguir portar testimonis! (La majoria d'ells treballadors de l'empresa d'EEGSA). I, els testimonis, a les meves preguntes van donar respostes com: "A mi em van portar des del llogaret, però no em van dir a què venia".





En què lògica jurídica cal intentar castigar algú sense comptar amb elements probatoris suficients? Per què l'Estat malversa fons i temps jurídics en capritxos com aquesta?





Qui són aquests que criminalitzen defensor @ s de drets a Guatemala empobrida?





Fiscalia contra el furt de fluids elèctrics. Aquesta unitat del MP, creat per l'actual empresonat ex President Otto Pérez Molina per castigar el "càncer social anomenat CODECA", està integrada per 5 agents fiscals, sota la direcció de Mario Braham.





Aquesta fiscalia té per objectiu investigar i mitigar la conflictivitat social ocasionada pels mals serveis de la distribució de l'electricitat. Però, a cinc anys del seu funcionament, no es veuen resultats.





El caos elèctric creix a nivell nacional, i la convulsió social es torna violent. "No perseguim als que roben electricitat. Perseguim a qui els organitzen ", indica Mario Braham. Tots els denunciats són integrants de CODECA, però a cap van poder empresonar legalment, molt menys pel delicte de furt de fluids.





El cas més vergonyós per a aquesta fiscalia va ser el segrest, detenció arbitrària i empresonament del Coordinador Nacional d'CODECA, Mauro Vay, el 2014, perpetrat per MP-ENERGUATE, actualment absolt. En aquest cas, l'ONU va trobar responsable a l'Estat de Guatemala per "detenció arbitrària".





Empresa Pública de Medellín. Aquesta entitat pública de Colòmbia, principal distribuïdora d'energia elèctrica a Centreamèrica, té a Guatemala el mercat més gran de distribució elèctrica, a les ciutats principals del país.





Segons el seu informe financer oficial, entre gener i juny d'enguany, va obtenir un ingrés de 2.4 milions de dòlars. Dels quals, 'd'EEGSA (EMP) aporta ni més ni menys que 302 milions de dòlars! (Equivalent al 20% del pressupost anual del govern de Medellín). Els pobres de Guatemala paguen els luxosos salari d'aquest empori públic colombià.





ENERGUATE. Aquesta empresa, abans de la britànica ACTIS, ara de la israeliana IC-POWER, monopolitza la distribució elèctrica a l'àrea rural.





Des de fa una dècada enrere, a l'àrea rural de Guatemala, producte dels excessius cobraments i mals serveis de l'electricitat, s'ha generat una acció col·lectiva inèdita, anomenada resistència (emparats en l'Art. 45 de la Constitució Política).





Des de llavors, ni les empreses, ni l'Estat, van tenir la capacitat de mitigar i / o solucionar aquesta conflictivitat social, que ara ja abasta gairebé a tot el territori rural de Guatemala. En resistència, davant els abusos, els usuaris connecten directament l'electricitat als seus habitatges. "Mentre no es nacionalitza, no paguem", diuen, i ho fan pública i democràticament.





ENERGUATE no publica quant és el seu ingrés per aquest negoci, però, segons càlculs de la quantitat d'electricitat de compra i ven, el seu guany bruta anual voreja entre 150 a 200 milions de dòlars. Només pel rubro de tarifa fixa (sense consum d'electricitat) cobra un total mitjana any de 40 milions de dòlars.





ENERGUATE, el 2017, va ser denunciada per crear dues empreses fantasmes per beneficiar-se econòmicament en el negoci, i per evadir impostos al Sistema d'Administració Tributària (SAT).





Quin és el modus operandi per al desprestigi i criminalització de defensors?





Aquestes i altres entitats, denominats per Hinkelammert com antisujetos, primer identifiquen els principals defensors de drets que incomoden als seus interessos. Després els "fabriquen delictes" que "impacti" la sensibilitat essencial de la població (delictes contra la propietat, delictes contra la seguretat nacional, etc.).





Un cop identificat el defensor, i inventat "el seu crim". Recorren a la guerra mediàtica, des d'on disparen tota l'artilleria per desprestigiar-lo i convertir-lo en un "criminal en i des dels mitjans d'informació".





En aquesta fase, utilitzen com aliats als agents polítics, policials, periodístics religiosos, estructures d'organització comunitària, etc. Aquests i altres agents repliquen les difamacions contra defensors com a veritats en els seus espais i davant els seus audiència.





Un cop instal·lat en l'imaginari col·lectiu la imatge del defensor com criminal "amenaça per a la pau social", procedeixen a la judicialització. Igual, fins i tot amb delictes inexistents en l'ordenament jurídic.





A la judicialització, gairebé mai mostren proves. Mai mostren el "cos del delicte". L'argument jurídic acusatori sempre confon entre la persona acusada i l'organització a la qual aquesta pertany. És a dir, tampoc té capacitat d'identificar exactament la persona acusada (o enemiga). Això, perquè un o una defensora dels incomoda en la mesura que organitza i mou a més defensors / es que xoquen amb els seus interessos econòmics.