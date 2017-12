Borrell assegura que els independentistes tenen un nivell de comprensió intel·lectual molt baix

En un acte del PSC.





L'exministre socialista Josep Borrell ha assegurat que l'independentisme té un "nivell de comprensió intel·lectual extraordinàriament baix, realment molt baix".





Borrell ha participat a la seu del PSC de Barcelona en un acte sobre polítiques europees del candidat socialista a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta.





"Puigdemont està despistat, com algú a qui la núvia deixa i s'adona que no era tan maco com pensava", ha dit en al·lusió al nul reconeixement internacional d'una independència de Catalunya.





ESTAT DE LA UE





Durant anys, ha apuntat Borrell, els independentistes han defensat que "una Catalunya independent seria rebuda amb els braços oberts a la UE i seria automàticament un estat membre", un argument que s'ha demostrat un fracàs.





"Ha estat un dels grans mites del nacionalisme i entenc que Puigdemont estigui despistat perquè els únics que l'han rebut amb la mans obertes han estat els partits de més extrema dreta de Bèlgica", com puc veure a la manifestació sobiranista de Brussel·les, ha dit.





I ha assenyalat que el projecte independentista "tenia certa simpatia internacional per l'1 d'octubre, a causa de l'actuació policial que va fer caure molt la imatge d'Espanya i del Govern espanyol".





EL FANTASMA DE FRANCO





Amb les càrregues policials "va sortir el fantasma de Franco i l'Espanya inquisitorial, i l'independentisme va guanyar punts: la imatge d'una senyora sagnant per un cop de porra és molt poderosa i és impossible lluitar contra ella amb arguments constitucionals".





Però tot va canviar "quan Puigdemont es va posar de rebot contra Europa, va dir que era un conjunt de països decadents i va plantejar un referèndum per seguir a la UE".





"La imatge que ha quedat de Catalunya és que no és tan europeista com presumia i que només s'agafava a Europa com a excusa per construir una frontera", ha deplorat.