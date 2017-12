Espanya és el segon país de la UE amb menys ofertes de feina

Només per sobre de Grècia.





La taxa d'ocupacions vacants a Espanya es va situar en el tercer trimestre en el 0,8%, una ràtio semblant a la registrada a Bulgària i només per sobre del 0,5% de Grècia, però que se situa molt per sota de la mitjana del 1,9% de l'eurozona i del 2% per al conjunt de la Unió Europea (UE), segons les dades publicades per Eurostat.





De fet, la taxa de llocs de treball disponibles a Espanya en la indústria i la construcció va empitjorar en el tercer trimestre fins al 0,3% des del 0,4% observada entre abril i juny, registrant així la pitjor ràtio de llocs vacants entre els Vint , quan la mitjana de la zona euro va ser del 1,6% ia la UE de l'1,7%.





Així mateix, en el sector serveis, Espanya va registrar una ràtio del 0,5%, una dècima menys que en el trimestre precedent, el mateix percentatge que Bulgària, però molt per sota del 2,2% de mitjana a l'eurozona i del 2, 3% a la UE.





Entre els Vint, la major ràtio d'ocupacions vacants en el tercer trimestre va correspondre a República Txeca (4,1%), per davant de Bèlgica (3,6%), Alemanya 82,7%) i Àustria i Regne Unit (2, 6% en els dos casos).





CONSTRUCCIÓ I INDÚSTRIA





En la construcció i la indústria, les majors taxes d'ocupacions vacants de la UE van correspondre a República Txeca (4,5%) i Bèlgica (2,9%), mentre que en el sector serveis es van observar en els mateixos països, amb taxes del 5,7% i del 4,7%, respectivament.