C's alerta dels efectes secundaris del icetaton: "Pot provocar tripartits"

Cs contesta a l'ocurrència d'Iceta.





Ciutadans (Cs) ha advertit que la recepta proposada pel candidat socialista, Miquel Iceta, per a Catalunya, el 'Icetatón', té efectes secundaris: "Pot provocar tripartits".





"Si vol alleujar eficaçment els símptomes del 'Procés', prengui Vitamina Cs", proposa el partit mitjançant una imatge que simula una recepta que ha difós a Twitter.





Ho ha dit després que Iceta hagi proposat en la mateixa xarxa social la seva recepta: " Sis per el merder i un per a la solució, Icetatón ", amb una caixa de pastilles d'aquesta marca per recuperar l'economia i l'estat d'ànim dels catales.





El partit de la candidata Inés Acostades demana llegir detingudament les instruccions del 'Icetatón' als que s'estiguin plantejant votar-los, i ironitza amb la composició: "Ara amb un 3% més d'Unió".





Demana consumir el 'Icetatón' "només en cas de voler indults polítics", després que Iceta proposés indultar als líders independentistes investigats si són processats, plantejament que després ell va descriure com prematur.