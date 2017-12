Rajoy anuncia pujada del salari mínim abans de final d'any

Una pujada d'un 4% per 2018.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha defensat la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) del 4% que ha anunciat aquest dilluns i s'espera que pugui aprovar el reial decret d'aquesta pujada abans de final d'any.





En declaracions als mitjans abans d'un acte de campanya del PP a Barcelona, ha assegurat que l'acord "es condicionaria al fet que hi hagués un creixement econòmic raonable", que ha xifrat en un 2,3% per al pròxim any, ia la creació d'ocupació, que s'ha fixat en 450.000 llocs de treball a l'any.





Rajoy ha explicat que el Govern central presentarà una proposta als sindicats ia les organitzacions empresarials perquè el SMI creixi un 4% el 2018 i una altra "per intentar arribar a un acord per 2019 i 2020".





El president ha destacat que el Govern central pretén fer una política econòmica que pugui conciliar el creixement dels salaris amb "crear ocupació i seguir amb el creixement econòmic, que és l'objectiu fonamental".













ANUNCI ELECTORALISTA





El PSOE ha titllat "d'electoralista" l'anunci Rajoy, per produir-se a tres dies de les eleccions catalanes del 21 de desembre, en plena recta final de campanya.





"No tenen ni classe ni dignitat política de cap tipus", ha asseverat la portaveu d'Ocupació dels socialistes al Congrés, Rocío de Frutos, que considera "poc elegant" la forma de anunciar-lo.





"No té sentit que a tres dies de les eleccions vinguin amb aquesta història", ha postil·lat.





Però, en tot cas, considera "insuficient" la pujada anunciada, ja que aposta per pujades esglaonades que portin el salari mínim fins al 60% d'un salari mitjà (uns 900 euros), i creu que és "enganyosa".