Fiscalia demana al Suprem que mantingui Junqueras a la presó perquè existeixen indicis que sostenen la rebel·lió

Junqueras demana la seva excarceració.













La Fiscalia del Tribunal Suprem sol·licita a la Sala penal d'aquest òrgan que desestimi el recurs d'apel·lació en el qual el exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras demana que es modifiqui la mesura de presó provisional que pesa sobre ell des del 2 de novembre per presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics relacionats amb el procés que va concloure amb la declaració unilateral d'independència.



El Ministeri Públic estima que els arguments continguts en l'acte judicial recorreguts segueixen sent plenament vàlids, per la qual cosa no han de modificar-se les mesures cautelars aplicades. Agrega que "existeixen suficients elements de suport de l'acció típica de rebel·lió, alternativament de secessió, i de malversació".

La defensa de Junqueras sol·licita a la sala d'apel·lacions del Suprem -que és la que ha de revisar les decisions de l'instructor, Pablo Llarena- que excarceri al seu client perquè pugui poder participar en els actes de la campanya electoral del proper 21D i al·lega, entre altres arguments, que la seva permanència a la presó "està ja tenint efectes molt rellevants en la conformació lliure de la voluntat popular a través de les eleccions".









ACUSACIÓ POPULAR





L'acusació popular, exercida per Vox, ja ha anunciat que també demanarà que Junqueras segueixi a la presó mentre que la defensa de l'exmembre de la Mesa Joan Josep Nuet, de Si que és Pot, no presentarà oposició a l'excarceració de l'exvicepresident, segons han assenyalat els advocats.





En concret, la defensa de Junqueras demana a l'òrgan que ha de revisar les decisions del jutge Llarena que excarceri al seu client perquè pugui poder participar en els actes de la campanya electoral del proper 21D.





L'advocat Andreu Van den Eynde ressalta en el seu recurs que l'exvicepresident de la Generalitat i cap de llista per ERC "té dret a participar dels actes de campanya ia exercir la representació política dels ciutadans si resultés escollit, com a diputat o com a President del Govern ".





Així, el servir lletra defensa que en l'actual situació qualsevol resultat electoral suposarà "amb alta probabilitat", que Junqueras no assumeixi cap responsabilitat política en diversos mesos.





ESTRATÈGIA FORN I ELS 'JORDIS'





El recurs d'apel·lació es presenta contra la interlocutòria pel qual Llarena va acordar mantenir la presó preventiva de Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i dels líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, al entendre que tot i no haver risc que es fuguin persisteix en ells el de reiteració delictiva.





Els tres últims van demanar expressament al jutge instructor ser cridats de nou a declarar i aquest ha fixat la seva compareixença per al proper 11 de gener.





En el cas de Junqueras no es tornarà a produir aquest nou interrogatori davant del jutge en haver optat la seva defensa per acudir directament a l'òrgan superior en apel·lació.





La defensa nega "rotundament" que hi hagi el risc de reiteració delictiva que utilitza l'instructor per mantenir a la presó el candidat Junqueras, ja que a la presó no pot reiterar els delictes que se li imputen.





A dia d'avui, insisteix la defensa, Oriol Junqueras és un ciutadà que es presenta a unes eleccions de resultat incert.





En aquest punt la defensa apunta que el mateix Tribunal Suprem no és aliè a les enquestes electorals "i el seu paper com a actor polític depèn no només d'aquests resultats sinó també de la concreció del projecte polític que es proposi en el seu dia".