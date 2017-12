La depressió és un dels primers símptomes del Parkinson

En les primeres fases no es presenta tremolor.





El 80% de les persones diagnosticades amb Parkinson arribarà a patir depressió, la primera manifestació de la malaltia en el 40% dels casos, segons ha informat l'Associació Parkinson Madrid.





Si bé el Parkinson és conegut per ser un trastorn del moviment, les primeres fases no solen presentar el tremolor típic de la malaltia.





PRIMERS SÍMPTOMES





En el seu lloc, els primers símptomes acostumen a ser no motors i tan poc específics com, a més de la depressió, problemes de memòria, restrenyiment, pèrdua d'olfacte, alteracions urinàries o disfunció sexual.





Això, al costat del desconeixement sobre les seves causes exactes, fan del Parkinson un dels trastorns neurològics més difícils de diagnosticar i fins i tot poden portar a la confusió en el diagnòstic. De fet, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) xifra els diagnòstics erronis fins a un 24 per cent.





El 52% de les persones afectades triga una mitjana d'1 a 5 anys a ser diagnosticat des que apareix el primer símptoma i un 19% espera més de 5 anys a rebre el diagnòstic definitiu.





No obstant això, malgrat aquesta dificultat de diagnòstic, cada any es diagnostiquen 10.000 nous casos de Parkinson a Espanya.





"La malaltia de Parkinson és una afecció acrònica i progressiva. És a dir, a mesura que la malaltia avança, els pacients experimenten diversos graus de discapacitat funcional. En aquest sentit, el Parkinson té un gran impacte en la qualitat de vida del pacient i augmenta a gairebé el doble la mortalitat dels mateixos ", ha explicat l'especialista en Neurocirurgia, Jordi Rumià Arboix.





MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA





Així mateix, prossegueix, encara que actualment no existeix cap cura per a la malaltia de Parkinson, alguns medicaments o cirurgia poden millorar substancialment els símptomes motors i la qualitat de vida diària dels pacients.





Fins ara el tractament amb fàrmacs era l'única teràpia per tractar els símptomes motors, sobretot en pacients majors de 70 anys, ja que aquests no són candidats a la cirurgia convencional pels riscos que comporten les operacions cranials obertes.





ULTRASONS PER REDUIR EL SISME





De fet, el 34% dels costos directes del aquesta malaltia correspon a la compra de fàrmacs per millorar aquests símptomes, segons la Fundació Cervell, fundació social de la SEN.





No obstant això, gràcies als avenços en la tecnologia, ara hi ha tècniques com 'ResoFus Alomar', que mitjançant l'ús d'ultrasons focalitzats aconsegueix reduir el tremolor en un 80 per cent (aconseguint en alguns casos una reducció del 98%), sense necessitat d'obertura cranial i amb un 99 per cent de seguretat, fins i tot de pacients d'edat avançada.





'ResoFus' combina imatges de ressonància magnètica amb ultrasons en temps real el que permet una precisió nanomètrica i un gran control en comparació amb la radiofreqüència o l'estimulació cerebral profunda.





Els ultrasons focalitzats redueixen el risc d'infecció postoperatòria, la lesió d'àrees no desitjades o formació de tromboembolismes, fet que converteix 'ResoFus' a l'opció terapèutica més recomanable per a pacients d'edat elevada i pacients amb tremolor resistent a fàrmacs.





A més, en ser un tractament ambulatori, el pacient no té necessitat de passar per quiròfan i es recupera ràpidament.