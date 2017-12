Marcelino va triomfar en els escenaris de Nova York









Es deia Marcelino Orbés, però el seu nom no evoca l'èxit de la seva carrera com a estrella del circ. De fet, en la seva època, fa més de mig segle, se'l coneixia com 'el millor pallasso del món' o 'el príncep dels pallassos'.





D'ell en destaquen que va treballar amb el mag Houdini i que va ser tota una referència per al gran Charles Chaplin, però poc se sabia, fins ara, del seu origen, ja que fins i tot ell acostumava a inventar-se històries sobre això.





Marcelino Orbés va néixer a Jaca (Osca) el 1873 i des de jove va actuar en els escenaris de Barcelona, després a Amsterdam i a Londres, però va ser a Nova York on va créixer professionalment. Així ho explica el llibre de Víctor Casanova 'Marcelino. Muerte y vida de un payaso' (Pregunta Ediciones) que ha publicat amb motiu del 90 aniversari de l'artista.





LLUMS I OMBRES





El llibre indaga en les llums i ombres del pallasso aragonès, tan gran en la seva època i tan oblidat en el present, almenys a Espanya, ja que quan Casanova es va apressar a buscar en els arxius dels Estats Units va trobar persones que es recordaven d'ell, no tant perquè li haguessin conegut, sinó per l'impacte que va tenir en el món de l'humor.





Sí que ho va conèixer l'actor Cary Grant, que amb 14 anys va treballar amb Marcelino en algun dels multitudinaris espectacles. També el prestigiós 'The New York Times' es feia ressò de la seva trajectòria, i va ocupar portades a 'The Washington Post'.









GRANS ESPECTACLES





La Biblioteca del Congrés, a Washington, conserva l'únic vídeo de Marcelino, en què en quatre segons fa ganyotes i es treu el barret. No fa ni els salts mortals ni les tombarelles que el van fer mundialment famós, però és l'únic vídeo que hi ha sobre ell i això ho fa valuós.





El 'príncep dels pallassos' va arribar a actuar al teatre 'Hippodrome' de Nova York davant 5.000 persones dues vegades al dia, consagrant-se com tot un personatge del circ i el teatre de varietats, però els anys van passar i el cinema va irrompre com a nova forma d'entreteniment. No tots van saber adaptar-se als nous temps ni als nous codis del món de l'humor i, a poc a poc, l'estrella de Marcelino va anar perdent força.









Mai va tornar a Espanya. Va morir sol i arruïnat en una habitació d'un hotel de Manhattan. Es va suïcidar el 5 de novembre de 1927. No tenia ni diners, ni família, estava divorciat, i una Associació d'Amics del Vodevil va pagar el seu enterrament: 30 dòlars que no van arribar per col·locar una làpida.





Víctor Casanova recupera ara la vida del millor pallasso del món a través del llibre i també d'una exposició a la Diputació Provincial d'Osca. La mostra compta amb prop de 300 documents, fotografies inèdites, cartells, programes, postals, revistes, llibres i objectes que han arribat per primera vegada a Espanya.