Els pactes entre partits després del 21D segueixen sent un misteri

Debat de candidats de les eleccions catalanes 2017





Les formacions polítiques que es presenten a les eleccions catalanes continuen enrocades en les seves posicions, de manera que els possibles pactes per conformar el futur Govern segueixen en l'aire a tres dies dels comicis del 21 de desembre.





En el debat de TV3 i Catalunya Ràdio que ha durat fins a mitjanit de dimarts, no hi ha hagut acostament de postures quan les enquestes donen un resultat sense majories absolutes que obligarien pactes i podrien abocar a un Parlament ingovernable.





Jordi Turull (JuntsxCat) ha aprofundit en la necessitat que després del 21-D es restitueixi el Govern de la Generalitat "fulminat" amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, aplicat pel president del Govern, Mariano Rajoy.





Marta Rovira (ERC) ha mostrat la seva disposició a pactar amb les altres forces independentistes però també amb altres "que no siguin les del 155", tot i que s'ha erigit com la força a votar per impedir que Cs aconsegueixi guanyar els comicis, i no ha contestat a si comparteix amb JuntsxCat investir president a Carles Puigdemont.





Ni ERC ni JuntsxCat s'han referit a una hipotètica aposta per la via unilateral d'independència, cosa que Carles Riera (CUP) considera que és "l'única manera" per desenvolupar la república, mostrant-se disposat fins i tot a formar part del Govern assumint responsabilitats i cridant al pacte a forces republicanes d'esquerres.





Inés Acostades (Cs) vol un "Govern constitucionalista el més transversal possible" --en una referència implícita a un possible pacte amb el PP i PSC-- i ha demanat el vot per tenir prou força i no necessitar una abstenció de CatECP.





Miquel Iceta (PSC) ha descartat el seu suport a un Govern independendista i vol "un acord per canviar de rumb", perquè considera que s'ha d'optar per la via del diàleg per traduir en una millora de l'activitat econòmica i més polítiques socials.





Xavier García Albiol (PP) considera que podrien arribar a un acord amb "els partits constitucionalistes" PSC i Cs perquè cap formació tindrà majoria absoluta i això obligarà a pactes.





Segons les enquestes, la clau per desbloquejar un acord pot estar en mans de CatECP, el cap de llista, Xavier Domènech, ha dit que, després de l'etapa de bloqueig entre independentistes i constitucionalistes, l'alternativa és del "catalanisme progressista" al que crida ERC i PSC sempre que renunciïn a la unilateralitat i al suport al 155, respectivament.