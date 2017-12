Iceta aspira a ser investit president amb el suport de Cs, PP i 'comuns'

Iceta confia a ser president amb vots de Cs, PP i 'comuns'









El candidat del PSC a les eleccions del 21D, Miquel Iceta, ha explicat aquest dimarts que aspira a ser investit president de la Generalitat amb el suport o l'abstenció de Cs, el PP i els 'comuns'.





"Sóc la persona més ben preparada. Vull una investidura transversal que rebi el suport dels 'comuns', Cs, el PP i el meu grup", descartant qualsevol tipus de facilitat per part dels independentistes, ha avançat en un esmorzar-col·loqui organitzat per primera Plana.





Considera que les eleccions deixaran un Parlament fragmentat i que ell és el candidat que pot aglutinar més suports per desbloquejar la investidura: en cas d'aconseguir-, es compromet a formar un Govern transversal i capacitat per obrir una etapa de reconciliació basada en el diàleg, la negociació i el pacte.





Iceta vol governar des del centreesquerra catalanista i per això crida a concentrar el vot de tots els catalans no independentistes "que volen que torni el sentit comú i no volen el gir a la dreta" que suposaria Cs.





De fet, després de preguntar-si investiría la candidata de Cs, Inés Arrimadas, ha dit que no perquè considera que no encarna la transversalitat i l'esperit reconciliador que necessita el nou Govern.





"No crec en una investidura acordada entre PP, Cs i el PSC perquè els números no donen i perquè no respon a la transversalitat del país", ha sentenciat.





Ha augurat que després del 21D es dibuixaran tres opcions: que hi hagi un president independentista a majoria o amb ajuda dels 'comuns', "que Miquel Iceta sigui president" o que es repeteixin eleccions.





Ell opta per la segona opció per governar en minoria amb un govern transversal i dialogant que cada 15 dies arribi a pactes amb diferents grups al Parlament fent ús de la geometria variable en funció dels temes que s'aborden.





Alhora, el nou Govern haurà de "establir una agenda de negociació amb el Govern d'Espanya" per millorar l'autogovern català, el finançament i la imatge de les institucions catalanes.





Confia en poder ser investit abans d'haver d'arribar al "inacceptable" escenari de repetició d'eleccions, i defensa que en poc temps serà capaç d'arribar a acords per donar estabilitat política, econòmica, social i institucional.





Sobre la repetició de les eleccions, ha destacat que significaria "perllongar la innecessària intervenció de les institucions catalanes per part de l'Estat" a través de l'article 155 de la Constitució.





"Espero que tothom ho tingui present i no provoqui una prolongació innecessària" del 155, perquè s'acaba en el moment que hi hagi un nou Govern, ha destacat.