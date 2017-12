Domènech afirma que els independentistes erosionen el catalanisme

Domènech contr el bloc independentista









El candidat de CatECP a les eleccions del 21 de desembre, Xavier Domènech, ha acusat aquest dimarts els partits que conformen el bloc independentista d'"erosionar" el catalanisme amb el seu projecte.





"No aporten res per al futur i estan erosionant el projecte bàsic del que van sortir, que és el catalanisme", ha dit en la conferència-col·loqui de Barcelona Tribuna organitzada per 'La Vanguardia', Associació Espanyola de Directius (AED) i Societat Econòmica barcelonina d'Amics del País.





Ha explicat que aquestes formacions parlen de restituir la situació anterior a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, però no aclareixen "com pensen" fer-ho i no aporten propostes per a Catalunya en cas de poder governar.





Ha afirmat que el bloc independentista no té "cap idea de com continuar endavant" i per aquest motiu plantegen el seu projecte en termes de restauració i no de futur, i subratlla que el que s'ha vist en campanya entre els partits que el formen és la batalla sobre qui ha d'encapçalar aquesta restauració com una lluita de legitimitats.





Ha reivindicat el catalanisme progressista perquè considera que "si suma més del 50%" del suport de la ciutadania i permet un Govern transversal, ha dit en referència al fet que l'independentisme no ha aconseguit més de la meitat dels sufragis a Catalunya.





De fet, ha cridat a la construcció d'una àmplia majoria a Catalunya que ja es va substanciar al Pacte Nacional pel Referèndum en el qual estaven partits i entitats socials, polítiques, sindicals i econòmiques que representaven al 80% de la societat al voltant d'un referèndum pactat.





"Al que agrupa el 80% de respatllers se li va donar sis mesos de vida", ha lamentat i ha emplaçat a la proposta del candidat d'Iceta que demana dos anys per negociar amb l'Estat a no dependre de la correlació de forces al estat i començar amb una àmplia majoria a Catalunya per canviar-lo.