Demanen el cessament del director d'Ensenyament a Lleida









La Federació d’Ensenyament de Catalunya del sindicat CGT ha demanat el cessament del director d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, per qüestionar el model educatiu.





Segons ha explicat CGT en un comunicat, mestres, equips directius i famílies consideren que hi ha "mala praxis" en els serveis territorials d'Ensenyament a la província de Lleida.





En concret, cita les escoles Ciutat Jardí i Ginesta de Lleida, Rosa Campà de Montferrer i Castellbó, Mare de Déu de la Mercè de Sant Ramon de la Segarra.





Entre els aspectes que critiquen, hi ha "qüestionar sistemàticament models educatius diferents i explicitant una sèrie de comentaris ofensius i despreciables cap a la tasca professional educativa que fan en aquestes escoles".





També "tergiversar informació de manera tendenciosa per influenciar a les famílies per posar-les en contra dels projectes educatius i de les persones que estan treballant per tirar-los endavant".





FAMÍLIES





Destaquen "perseguir famílies que han decidit escolaritzar a casa, una decisió que ve donada perquè l’oferta educativa no satisfeia les seves expectatives respecte l’educació que volien per als seus fills".





Per això, el sindicat ha registrat una sol•licitud a la Conselleria d’Educació del Departament de la Generalitat demanant que iniciï una investigació sobre la mala praxis emprada des d’Ensenyament a Lleida i que cessi de les seves funcions i responsabilitats públiques al director dels serveis territorials Miquel Àngel Cullerés.





De Cullerés destaca"la seva incompetència, la seva irresponsabilitat i la nul•la professionalitat evidenciada per gestionar el sistema educatiu públic a la província de Lleida".