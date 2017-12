Borrell alerta sobre insistir en la independència: "Arribarem a les mans"

Àngel Ros, Josep Borrell i Òscar Ordeig (PSC) amb empresaris de Lleida









L'expresident del Parlament Europeu i exministre socialista Josep Borrell ha advertit aquest dimarts sobre el risc que creu que suposa insistir en la independència de Catalunya i la República.





"Continua picant pedra, triar un Govern amb el mateix tretze són tretze de 'som una República i farem una República' és donar-se cops de cap contra la paret: l'economia s'acabarà trencant i arribarà un dia en què arribarem a les mans", ha afirmat a Lleida en un acte amb empresaris de suport al candidat socialista a les eleccions al Parlament per aquesta demarcació, Òscar Ordeig.





"Encara que sembli el llop ferotge de l'independentisme, no tinc res contra les persones que pensen que Catalunya esdevingui un estat independent, però no sóc de l'opinió que la millor solució sigui convertir-se en un nou estat", començant pels costos de l'aquesta transició, ha valorat.





Ha plantejat que la campanya electoral del 21D pot ser l'última en què participi: "Em vaig fent gran i ja és hora d'anar retirant-se una mica".





"DESINFECTAR LA FERIDA", NO CATALUNYA





S'ha referit a la polèmica per la seva afirmació que s'ha de desinfectar la ferida que ha provocat el procés sobiranista a Catalunya: "Jo no he dit que hi ha de desinfectar Catalunya, el que s'ha de desinfectar és la ferida que té. Si no la netegem, tindrà efectes dramàtics".





"La frase s'ha manipulat: no vaig dir que calia desinfectar els catalans", ha afegit el socialista.





Borrell ha assegurat que si a Catalunya no guanya l'independentisme es viurà una segona transició i considerat que cal "immensa intel·ligència, immensa cintura, capacitat de crear empatia", ja que si els dirigents s'instal·len a l'antipatia i se salten la llei el problema no es resol.





Per la seva banda, Ordeig ha lamentat que en aquesta campanya no s'hagi pogut fer un debat econòmic, i ha coincidit amb l'alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, en què Catalunya era la comunitat autònoma que més creixia i segons les seves últimes previsions, l'any que ve pot ser la que menys ho faci.