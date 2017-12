Xavi hi ha coses que ni es presten ni es venen

Sempre he pensat que la coherència ha de guiar la vida de les persones, pensin com pensin, sentin com sentin i treballin amb qui vulguin o puguin. No sempre es pot triar aquesta última opció.





"Hi ha gent que funciona com una escopeta de perdigons: pensa una cosa, sent una altra i els seus actes es dispersen sense direcció" deia Walter Riso, Doctor en psicologia.





Xavi Hernández, jugador del Barça fins fa ben poc i admirat pel seu joc. Des que va marxar de l'equip de li va veure néixer futbolísticament parlant, sembla que ha perdut la discreció i el sentit comú que el caracteritzava. De tant en tant, deixa anar alguna perla, no precisament del Carib. L'última, que hem vist i llegit fa referència a una fotografia en què se'l veu dipositant el seu vot en una urna, vestint amb una samarreta groga per mostrar la seva solidaritat amb els "presos polítics". El jugador ha mostrat en més d'una ocasió el seu suport al sobiranisme.





Xavi juga en l'actualitat en l'equip Al Saad de Qatar en què pensa jubilar-se com a jugador, després aspira a entrenar el Barça o potser a la selecció espanyola.





Qatar és un país amb la renda per càpita més gran del món, gràcies al petroli i al gas que deixa grans beneficis per a la dinastia que governa aquest país construït en un gran desert. La seva riquesa li serveix, entre moltes altres coses, per fer "amics".





La mostra ser la seu del l Campionat del Món de Futbol que se celebrarà al 2022, si els conflictes amb els seus països veïns es solucionen per a aquesta data. Cal recordar que l'Aràbia Saudita, Egipte, Emirats Àrabs Units i Mauritània, entre altres països més, han trencat relacions diplomàtiques amb aquest país. El motiu, d'aquesta ruptura, el suport financer del govern Qatar a diferents organitzacions terroristes i el seu suport als seus líders. El govern de Qatar ha subvencionat a les següents organitzacions terroristes: Hamàs, els Hemanos Musulmans, Al-Qaida a la Península Aràbiga, als Talibans i al Front Al-Nusra.

Qatar és el clar exemple de democràcia, llibertat d'expressió i drets de les dones i els treballadors extranjerpos als que explota segons denuncien sindicats internacionals. Tot un model del que no s'ha de fer, encara que els diners ho sol tapar gairebé tot.





El paper de la dona, és de submissió a l'home. De fet l'article 58 estableix que és responsabilitat de l'esposa tenir cura de la casa i obeir al marit. El codi penal no penalitza la violència domèstica o la violació marital.





Si parlem de la llibertat d'expressió és inexistent i cava vegada augmenten els controls amb noves lleis per restringidlas, més si cap. Un cas il·lustratiu és el de poeta de Qatar, Mohammed al Ajami, que va ser empresonat i al qual Amnistia Internacional ha considerat com a pres de consciència, detingut el 2010 i excarcerat fa una any, per les pressions d'Amnistia i pel rentat d'imatge que està realitzant de cara al Mundial de Futbol.





Amnistia Internacional ha demanat en més d'una ocasió al govern de Qatar que elimini les disposicions legals que criminalitzen el dret a la llibertat d'expressió, però amb poc èxit. Igual, les pressions internacionals fan un petit efecte.





M'agradaria que Xavi es fotografiarà amb una samarreta pels drets de les dones que en ple segle XXI segueixen sent esclaves dels seus marits. I ja ficats, que denunciés la manca de llibertat d'expressió. Seràs capaç ?. Crec que no, però m'agradaria equivocar-me.

Xavi ha de viure en aquesta bombolla dels privilegiats que també sap construir el govern "democràtic de Qatar". Quan es cobra un bon diners, se sol mirar a una altra banda. Parlar de llibertats quan estàs prestant la teva imatge a uns individus que se les passa per sota de la gel·laba, és realment immoral. Mentre que has estat formant part de la selecció espanyola durant uns quants anys, has estat calladet i has estat "prudent".





Xavi ha coses que no es presten, ni es venen, com la dignitat, la llibertat o els drets, per molts diners que dipositin en els comptes corrents.





Deia Ralph Waldo Emerson que "Les coherències ximples són les obsessions de les ments roïns".

.