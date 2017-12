Rovira exigeix ​​des d'Estremera l'alliberament de Junqueras i veu l'Estat "demofòbic"

Marta Rovira i Carme Forcadell en l'acte de campanya d'ERC a Estremera









La número 2 d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha exigit aquest dimarts l'alliberament dels presos sobiranistes -entre ells el cap de llista, Oriol Junqueras- i ha criticat que estan a la presó perquè l'Estat és "demofòbic" i al·lèrgic a la democràcia.





Ho ha dit en declaracions als periodistes des de la entrada de la presó d'Estremera , on estan empresonats Junqueras i el conseller cessat Joaquim Forn, i després ha entrat al centre penitenciari per visitar al vicepresident cessat.





Una desena de membres d'Hogar Social Madrid s'han desplaçat fins a la presó per protestar per la presència d'ERC, i ho han fet amb banderes d'Espanya, una pancarta amb el lema 'Espanya no es rendeix', i al crit de 'No ens enganyen, Catalunya és Espanya' i 'Puigdemont a presó '.





Rovira ha reivindicat a Junqueras com a futur president de la Generalitat i ha assegurat que segueix a la presó perquè l'Estat té por: "Està a la presó perquè saben que és el millor candidat per liderar la Catalunya del futur".





La republicana considera que a Catalunya "hi caben totes les idees si es defensen democràticament", mentre que no ho veu possible a la resta d'Espanya, i ha reivindicat una Catalunya rica des de la seva pluralitat política.





"Catalunya és un país on es poden defensar totes les idees, on caben totes les idees. És un poble de pobles", i ha reptat el Govern central a dirimir les discrepàncies polítiques a través de la democràcia i no dels tribunals com, a seva opinió, està fent fins ara.





Rovira, advocada de professió, i la diputada d'ERC al Congrés Ester Capella -també advocada-, han entrat al centre penitenciari per saludar Junqueras i explicar-li "com s'han defensat les idees en la campanya electoral".





RAÜL ROMEVA VA ESTAR PRES





També ha intervingut el conseller cessat d'Exteriors i número 3 de la candidatura, Raül Romeva , que va sortir d'aquesta presó el 4 de desembre, i ha reivindicat el pacifisimo dels empresonats, assegurant que cap partit independentista té un missatge de "odi cap a Espanya ".





Mentre els membres de la llar Social Madrid li cridaven i insultaven, Romeva ha afirmat que "per molt crit, per molt cop, per molta presó i per molta policia", l'independentisme aposta per una via dialogada amb l'Estat per defensar les seves idees.





Ha demanat la complicitat dels que es consideren demòcrates de tot l'Estat per acabar amb la situació dels presos: "No és acceptable que avui candidats legítims i pacífics no puguin ni tan sols dirigir-se a la gent perquè estan presos. Això no passa en cap costat que es consideri una democràcia ".





HOGAR SOCIAL MADRID





Alguns agents de la Guàrdia Civil ha separat uns metres a la desena de manifetantes de Llar Social Madrid, que que han proferit crits i insults per intentar que no es sentissin les seves paraules, però finalment l'acte s'ha celebrat, encara que amb dificultats.





Els membres d'Hogar Social s'han referit a Junqueras com 'On és l'osset, l'osset on és', a més d'altres consignes com 'Catalanitat és Hispanitat', i han acusat els dirigents independentistes d'enfrontar la ciutadania per diners.