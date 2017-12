Arrimadas demana a Iceta que no sigui "president a qualsevol preu"

Arrimadas en campanya









La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha demanat aquest dimarts al PSC que doni suport a un Govern no independentista sense prioritzar que el presideixi el seu cap de llista: "Esperem que a l'hora de la veritat estiguin al costat de Cs en un govern alternatiu i no intentin que el senyor Iceta sigui president a qualsevol preu ".





"Hi ha molts socialistes que no entenen com s'ha passat tota la campanya vetant a Cs però prometent indults" al president del Govern cessat i candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, i el vicepresident i presidenciable d'ERC, Oriol Junqueras, ha declarat Arrimadas als periodistes.





Ha reiterat que el més important no és qui sigui el president, sinó formar un projecte alternatiu, i ha exigit que "alguns que estan pensant més en les cadires deixin de pensar tant en interessos personals i pensin més en el futur de tots els catalans".





"El senyor Iceta s'ha passat tota la campanya vetant a Cs, vetant l'acord, en el 'no és no", només el' sí 'a ser president a qualsevol preu ", ha remarcat sobre Miquel Iceta, i ha insistit que és una cosa que molts socialistes no entenen.





Preguntada per l'acusació de Marta Rovira (ERC) que Cs es finança amb l'Íbex 35, ha replicat: "La senyora Rovira es pensa que vivim en una república. Tot el que digui el prendria amb la mateixa precaució. Si es creu que vivim en una república, es pot creure qualsevol notícia falsa que trobi per Internet".





VOTANTS INDECISOS





Ha advertit que el procés independentista no ha fet tot el mal que pot fer i que en les eleccions de dijous està tot en joc, i ha reiterat que la victòria sobre els partits independentistes pot anar d'un "grapadet de vots", per la que ha demanat a tots els ciutadans que vagin a votar.





Sobre el vot d'indecisos, ha confiat que "en l'últim moment gran part es decanti per forces constitucionalistes", i especialment Cs, tot i que ha reiterat que el més important és que els partits contraris a la independència sumin per articular un govern alternatiu.