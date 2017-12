Un detingut per les punxades de rodes a uns 40 camions a l'AP-7

Un detingut per punxades de rodes a camions









Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament estar implicat en els punxades a una quarantena de camions a l'autopista AP-7 l'1 i 5 de desembre.





Segons han informat fonts de la policia catalana, hi ha un operatiu obert al matí d'aquest dimarts per aquests fets i de moment hi ha un detingut.





El primer cas va tenir lloc el passat 1 de desembre quan diversos objectes metàl·lics que van aparèixer a la calçada van punxar les rodes a 13 camions, el que va causar complicacions en aquesta artèria viària.





Aquesta acció va ser cap a les quatre de la matinada d'aquest dia i va afectar entre el quilòmetre 136 i 149 en sentit sud.

En un primer moment es va creure que les punxades a les rodes es van produir a causa de que un altre camió que portava peces metàl·liques ha perdut part de la càrrega a la calçada.





El segon, amb 30 camions afectats, va ocórrer el dia 5 i ja es va obrir una investigació al sospitar que podia tractar-se un sabotatge.





Van rebre un avís cap a les 1.00 hores per que una trentena de camions havien patit punxades a les rodes en aquesta autopista al seu pas per la província de Barcelona, a les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.





La presència dels camions al voral, tots en sentit sud, va generar complicacions viàries al llarg de la matinada i el matí en municipis com Montmeló, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, arribant a acumulares sis quilòmetres de retencions.