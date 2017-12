L'exlíder de SCC José Ramón Bosch es querella per un suposat espionatge de Mossos

José Ramón Bosch





L'expresident de Societat Civil Catalana (SCC) José Ramón Bosch ha presentat una querella per un suposat espionatge per part dels Mossos d'Esquadra per vincular-lo "amb l'extrema dreta".





La querella es presenta contra els funcionaris que resultin identificats de la investigació judicial que hagin comès l'espionatge pels delictes de malversació, prevaricació i descobriment i revelació de secrets.





L'escrit recull un article de 'Ok Diario' en què s'explica que el seguiment estava recollit en un informe que els Mossos van intentar destruir en una incineradora al 26 de setembre.





Recorden que Bosch va ser president de SCC fins a 2015 i afirmen que és "d'especial gravetat el fet espiar una persona per les seves idees polítiques".





Lamenten que se li hagi pogut espiar "amb la finalitat única i exclusiva de vincular-lo amb l'extrema dreta i d'aquesta manera desacreditar la seva actuació com a membre d'una associació" que estava adquirint notorietat.





Asseveren que, de confirmar aquests seguiments, es van usar recursos públics per espiar Bosch sense la corresponent ordre judicial, i demanen al jutjat reclamar a la Policia Nacional i els Mossos que aportin tota la informació sobre el cas.





L'advocat que ha impulsat la querella, José María Fuster-Fabra, s'ha querellat a nivell personal per ser ell mateix una possible víctima de seguiments per part de la policia catalana, i també en representació del secretari general de l'SPC, David José.