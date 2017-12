JuntsxCat condiciona el diàleg amb l'Estat a la restitució de Puigdemont

Puigdemont roman a Brussel·les









JuntsxCat ha condicionat aquest dimarts l'obertura d'un possible diàleg amb l'Estat a la restitució del seu cap de llista, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat després de les eleccions, perquè "si es canvia el president, aquest diàleg no és possible perquè guanyarà Mariano Rajoy".





Durant un acte de balanç de campanya a la plaça del Rei de Barcelona, diversos candidats de la llista han llegit un manifest que assegura que sempre estaran disposats i no fallaran mai a una taula de diàleg, però exigeixen "un diàleg entre iguals, entre Espanya i Catalunya, dues realitats i subjectes polítics, entre Rajoy i Puigdemont, entre dos presidents".





"Si no defensem al nostre president, com construirem i defensarem República?", s'ha preguntat el número 16 per Barcelona, Francesc de Dalmases, després del qual ha parlat la 9, Aurora Madaula, que ha definit els que integren la candidatura com la representació dels que van fer cua per votar en el referèndum de l'1 d'octubre.





"I si l'1-O era 'referèndum o referèndum', el 21-D és 'president o president", ha exclamat Madaula, en la mateixa línia que la 5 per Barcelona, Laura Borràs, que ha erigit JuntsxCat com l'única candidatura que defensa el retorn de Puigdemont, dels que l'acompanyen a Bèlgica i dels que estan empresonats.





NO POT HAVER 'PLAN B'





El portaveu de JuntsxCat i número 8 per Barcelona, Eduard Pujol, ha advertit que no pot haver-hi un 'plan B' davant la restitució de Puigdemont perquè, al seu parer, o guanyen els sobiranistes o "el tripartit del 155" de PP, PSC i Cs, i ha defensat que els presidents de la Generalitat que hi ha hagut els han triat els ciutadans i no Madrid.





Confiat que guanyaran les eleccions, el cap de llista per Tarragona, Eusebi Campdepfadrós, ha augurat que l'Estat ho intentarà tot contra els catalans, però ha cridat a aprofitar "el que Rajoy no podrà manipular i menystenir: la victòria de Puigdemont" .