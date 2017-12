Rajoy carrega contra el 'procés': "van enganyar a la gent i no van voler dialogar"

Rajoy en un míting a Girona.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha carregat contra el procés independentista, en un míting a Girona: "Van enganyar a la gent i no van voler dialogar amb el Govern d'Espanya ni amb la resta de comunitats autònomes per resoldre els problemes reals".





"Jugar a dividir, jugar a separar és, clarament emprendre un camí cap a un passat que feliçment crèiem superat", ha expressat Rajoy.





En un acte en suport del candidat del PP a les eleccions, ha contraposat el procés independentista al "procés d'unió" que considera que significa el projecte europeu, amb la cessió de moltes competències que ja depenen de la UE i del Parlament Europeu.





Rajoy ha advertit que no pot repetir-se a Catalunya ni a cap altra part d'Espanya un govern "que pressioni a periodistes i jutges que no pensin com ells" o que vulgui liquidar la Constitució.





També ha dit que un govern no pot saltar-se la llei i "a més presumir d'això", i impedir a l'oposició fer la seva tasca al Parlament, en al·lusió a les sessions de la cambra en què es van aprovar la llei de Transitorietat i la del Referèndum.





El president ha reivindicat que el PP aconseguí per al procés independentista, que ha titllat de disbarat: "S'han saltat la llei. No hi ha govern en cap lloc del món que hagi fet coses com hem vist aquí".





Rajoy ha insistit que no hi pot haver un Govern que no acata les decisions dels tribunals perquè "els primers i els més obligats a complir la Llei són els governants i els dirigents polítics".





També ha acusat el Govern de l'ara candidat a les eleccions de JuntsxCat, Carles Puigdemont, de no haver volgut dialogar en cap moment: "L'únic diálgo que van plantejar era independència".





"Doncs independència no, perquè ho diu la Constitució i la majoria d'espanyols, que són els que han de decidir sobre el seu país", ha dit Rajoy.





"Això és el que no es pot tornar a repetir. Ja sabem tots el que no cal fer i què és el que cal combatre", ha valorat en referència al procés independentista.









De cara a les eleccions, ha dit que els prioritari aquest rebaixar la tensió social que considera que hi ha a Catalunya, que es compleixi la llei i que el futur Govern tingui unes relacions "normals" amb la resta d'administracions.





INVERSIONS A CATALUNYA









Albiol ha reivindicat les inversions que els governs centrals del PP han fet a Catalunya, destacant que és l'única comunitat en què les quatre províncies estan unides per Alta Velocitat.





"L'Estat ha estat sempre al costat de Catalunya. Moltes gràcies per l'esforç que has fet per Catalunya i per Girona", ha expressat a Rajoy.





El candidat considera que "si hi ha hagut un partit que de veritat s'ha ocupat dels problemes dels catalans ha estat el PP i no els independentistes".