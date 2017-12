Brussel·les no comentarà el resultat del 21D i reitera la seva posició sobre Catalunya

Jean-Claude Juncker, president de la CE.





La Comissió Europea no preveu comentar el context o resultat de les eleccions catalanes del aquest dijous, 21 de desembre, perquè considera que la seva posició sobre la situació a Catalunya és "ben coneguda".





"La posició de la Comissió Europea i del president -Jean-Claude- Juncker en aquest assumpte és ben coneguda, ha estat comunicada en moltes ocasions ia tots els nivells, no cal repetir-la", ha tancat el portaveu cap comunitari, Margaritis Schinas.





Preguntat per si cal esperar algun tipus de valoració per part de l'Executiu comunitari quan es coneguin els resultats de l'21D, Schinas ha respost amb un "no ho crec".





Tampoc ha volgut respondre a si Juncker voldria convidar més endavant al president autonòmic que sorgeixi de les urnes, tot i que no ho ha fet amb Puigdemont durant el seu mandat, però sí amb els presidents d'altres regions, com el lehendakari Íñigo Urkullu o el valencià Ximo Puig.





"Les eleccions de dijous són eleccions per triar un Govern regional i la Comissió Europea sempre treballarà amb tots els governs regionals i governs nacionals, és la nostra forma d'actuar, però primer hem de tenir un Govern", ha conclòs.





Brussel·les manté des de fa més de deu anys la mateixa línia en el fet que la independència d'un territori d'un Estat membre portaria a aquest territori a quedar automàticament fora de la UE.





A partir de la tensió pel procés independentista a Catalunya, a més, la Comissió ha cridat al respecte de la Constitució i l'Estat de dret a Espanya, i animat a buscar un diàleg entre les parts dins de l'ordre legal per aconseguir una solució a la crisi.