Vaga de fam de migrants a l'Església de Santa Anna per reclamar els seus drets

Església de Santa Anna.





Desenes de migrants porten des de dissabte tancats a l'Església de Santa Anna a Barcelona, sense ingerir aliments sòlids per "lluitar", per demanar la derogació o modificació de la Llei d'estrangeria.





Els convocants han convidat els partits polítics que participaran en les eleccions del 21D a visitar la tancada i explicar les seves propostes en l'àmbit de la immigració, aprofitant que la protesta coincideix amb la campanya, tot i que inicialment no estava previst.





Volen aconseguir més facilitats per a l'empadronament, la concessió de papers sense necessitat del contracte, i eliminar els exàmens necessaris per obtenir la nacionalitat, per la seva dificultat i la despesa de diners que comporta, ha dit.





Tot i que durant el dia es troben entre tres i quatre desenes de persones, els convocants han arribat a un acord amb la parròquia pel qual només es quedaran a dormir deu persones, i aquestes mantenen una vaga de fam que consisteix en la no ingestió d'aliments sòlids.





TARGETA DE RESIDÈNCIA





La tancada va derivar el dissabte d'una protesta que es va celebrar a Madrid ia Barcelona, amb suport de col·lectius de les dues comunitats autònomes que han detectat en aquestes dues ciutats problemàtiques com dificultats per renovar la targeta de residència i cert "col·lapse" en l'atenció, ha explicat la portaveu de l'organització madrilenya Territori Domèstic, Rafaela Pimentel.





En altres poblacions més petites troben que les gestions van "més ràpid", i encara que no compten amb xifres, ha assegurat que a Barcelona hi ha persones en espera per renovar la targeta de residència des de fa amb anys d'espera en mesos i fins i tot anys, ha dit, per la qual cosa des de les organitzacions del barri de Lavapiés tracten d'ajudar a aquestes persones.