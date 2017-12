El TSJC remet la causa de Germà Gordó a Vendrell per perdre el seu aforament

Ja no forma part de la Diputació Permanent.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha remès la causa de l'exconseller de Justícia Germà Gordó per un presumpte delicte de tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics al Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell, a Tarragona, a l' haver perdut la seva condició d'aforat.





En un comunicat del TSJC, ha informat que Gordó, que era diputat independent del Parlament fins a la seva dissolució per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ja no és aforat perquè no forma part de la Diputació Permanent de la cambra.





Per això, el TSJC es declara incompetent per prosseguir la instrucció del cas i remet la seva competència al Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell.