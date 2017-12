La Sindicatura de Comptes detecta un "excés" de més 10 milions en interessos per la L9

Tram de la L9.





La Sindicatura de Comptes ha detectat que entre els exercicis 2012 i 2014 consten capitalitzades en excés interessos de les concessions de les estacions de l'L9 de Metro per import de 10,11 milions d'euros (9.380.000 en els exercicis 2012 i 2013 i 0.730.000 el 2014).





L'import correspon a dues claus d'obra de les estacions concessionades del tram que va des de Zona Franca a Zona Universitària (II) i el tram entre la Sagrera i Can Zam, juntament amb el ramal entre Bon Pastor i Gorg (IV).





"En relació a aquestes claus d'obra, en el període 2011-2014 no s'han efectuat noves inversions. La Sindicatura considera que no correspondria haver activat els esmentats costos financers, atès que aquestes claus d'obra no es troben en període de construcció", sosté l'ens en un informe sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), l'empresa administradora de l'L9.





L'amortització acumulada de l immobilitzat material a la fi de 2014 mostrava un excés de 7,76 milions d'euros corresponent a les construccions i instal·lacions tècniques del tram IV, tant concessionades com sense concessió.





En concret, la Sindicatura ha detectat un excés d'amortització de 4,56 milions pels haver aplicat determinades construccions una vida útil diferent de la que consta en la memòria dels comptes anuals dels exercicis 2011-2014, així com per errors en el càlcul dels dies a amortitzar en relació amb l'estació de Santa Rosa.





L'altre excés d'amortització és de 3,2 milions d'euros per haver classificat incorrectament com construccions 67.330.000.





El balanç d'Ifercat a 31 de desembre de 2014 presentava un import de 7.572,09 milions d'euros, i respecte a la mateixa data de 2010 mostra un increment de 1.411,06 milions.