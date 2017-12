Multa de 1.707 euros a l'autobús de 'Hazte Oír' per homofòbia

La multa més alta fins a la data per homofòbia.





La Generalitat ha imposat una sanció de 1.707 euros a HazteOir per la campanya contra els nens transsexuals que va iniciar a través d'un autobús que circulava sota el lema 'Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin ', que s'ha convertit en la més alta imposada fins a la data per LGTBIfobia.





Ho ha fet en concepte d'una "falta lleu" en el marc de l'aplicació de la Llei catalana contra la LGTBIfobia, que preveu capacitat sancionadora administrativa i que s'aplica per quarta vegada.





La primera multa va ser imposada al setembre de 2016 -dos anys després de l'aprovació de la llei- a un treballador d'una residència; la segona, per insults a una parella de dones que es va besar i van ser increpades, i la tercera, al professor de l'Institut Samuel Gili Gaya de Lleida que va dir a classe que l'homosexualitat era antinatural -amb 417 euros-, i que s'ha fet pública aquest mateix dimarts.





Al febrer d'aquest any, la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat va portar a la Fiscalia de Delictes d'Odi l'autobús de l'associació que forma part d'una campanya que estava previst circulés per Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès .





Al març els Mossos d'Esquadra van immobilitzar i retirar de la via pública l'autobús després de l'expedient sancionador obert per la Conselleria d'Afers Socials en aplicació de la Llei catalana 11/2014 dels drets LGTBI.





Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona va avisar que podria sancionar amb multes de fins a 3.000 euros l'activitat de l'autobús de HazteOir, com va dir la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.