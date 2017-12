'Star Wars', família i míting al 'estranger': la jornada electoral dels candidats al 21D

Representants dels partits en el debat de TVE.





La jornada de reflexió dels candidats permetrà mesurar aquest dimecres l'excepcionalitat de les eleccions catalanes: Oriol Junqueras (ERC) a la presó d'Estremera i Carles Puigdemont (JuntsxCat) a Bèlgica.





El cap de llista d'JuntsxCat, a Brussel·les des de finals d'octubre, té previst passar un dia tranquil a Bèlgica, sense concretar què farà o si rebrà la visita de familiars.





Per la seva banda, el candidat republicà passarà el seu dia 48 a la presó madrilenya, on ell mateix, a través de cartes a mitjans, ha explicat que aprofita el temps per llegir -incloses les cartes de suport que rep-, reflexionar i també resar.





INCÒGNITES





Sobre els cap de llista de les candidatures independentistes, recauen totes les incògnites. D'una banda, si Junqueras podrà sortir de la presó, i si Puigdemont tornarà de la capital belga, encara que si ho fa, també pot acabar a la presó.





'STAR WARS'





La candidata de Cs, Inés Arrimadas, intentarà descansar, també la veu, amb la qual ha tingut problemes des de fa uns dies, i passar temps amb la família, que ha estat "una mica abandonada" en campanya.





Declarat fan de l'ordre Jedi, Xavier Domènech (CatECP) dedicarà la jornada a la seva família, a la qual té moltes ganes de dedicar temps, i té previst anar amb ells a veure la nova pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, amb un desig : "Que la força ens acompanyi".





El candidat del PSC, Miquel Iceta, dedicarà el matí a comprar unes ulleres noves i després estarà amb la seva família fins a la tarda, quan ha quedat amb uns amics per anar al cinema a veure la pel·lícula 'Star Wars: Els últims Jedi', com Domènech.





"EL DIA DE L'ESPECTADOR"





Xavier García Albiol (PP) ha dit que intentarà recuperar una certa normalitat familiar i, com Iceta i Domènech, anirà al cinema amb els seus fills a veure la pel·lícula de Star Wars: "M'ho havien demanat i aprofitaré que és el dia de l'espectador i és més barat ".





El candidat de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, té agendades diverses reunions internes del partit per a la tarda, dia en què exdiputades i altres candidats de la formació assistiran a actes fora de Catalunya per reivindicar "el dret d'autodeterminació dels Països Catalans "a Palma, València i França.