JuntsxCat busca la victòria per restituir a Puigdemont com a president de la Generalitat

'Megamitin' final de JuntsxCat.





La directora de campanya de JuntsxCat, Elsa Artadi, ha demanat als catalans que votin pel cap de llista de la candidatura, Carles Puigdemont, per restituir-com a president de la Generalitat "legítim" així com la resta del que era el seu Govern.





En un míting a la plaça de la Virreina de Barcelona davant 800 persones, ha defensat que és moment de fer un pas endavant i de sumar amb Puigdemont: "La victòria de JuntsxCat és una victòria de país, és el missatge més clar que arribarà a Madrid i al món ".





Per això, ha cridat a tots els independentistes i demòcrates perquè si el 21 de desembre canviar el president de la Generalitat "guanya Rajoy", i llavors ha preguntat qui defensarà els catalans.





"EL GUST A PROHIBIR"





El portaveu de la llista i número 8 per Barcelona, Eduard Pujol, ha acusat l'Estat d'haver agafat el gust a prohibir: "Li agrada massa prohibir, i si no els frenem, no pararan. 'Els hem de parar a les urnes! ".





"El 155 és convertir-nos en sucursal, en delegació", ha avisat Pujol, que ha demanat votar l'esperança que representa JuntsxCat per defensar l'escola, la llengua i els mitjans de comunicació públics, entre d'altres aspectes.