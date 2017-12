La precarietat laboral de l'Assistència Primària dificulta detectar casos de violència masclista

Els metges advoquen per extremar la prevenció.





L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) i el Consell Estatal d'Estudiants de Medicina (CEEM) han avisat que la precarietat laboral dels metges d'Atenció Primària (AP) dificulta la detecció de casos de violència de gènere.





"Només entre un 5 i un 10 per cent dels casos de violència de gènere es detecten en les consultes d'Atenció Primària. Si ens volem carregar l'AP, si un metge que és el que està en l'entorn familiar no és capaç de detectar la violència de gènere quan és un tema que ja està al carrer i si ara cada dia veu un professional diferent a un pacient estem generant un problema molt important de prevenció ", ha assenyalat el president de l'OMC, Serafín Romero.





Per això, Romero ha destacat la necessitat que les autoritats sanitàries facilitin als metges de família la continuïtat assistencial, així com el temps suficient en les consultes perquè puguin ser capaços de descobrir un possible cas de violència de gènere.





POCA CONFIANÇA MÈDIC-PACIENT





A més, tal com ha lamentat, la situació actual d'aquests professionals està provocant que hi hagi poca confiança entre el metge i el pacient i que s'estigui "excessivament" medicalizándoles per pal·liar l'angoixa o altres trastorns, però no abordant i prevenint el problema de una forma adequada.





De la mateixa opinió s'han manifestat des del CEEM, que han advertit també del masclisme que envolta la professió ia la societat en general.





ERADICAR EL MASCLISME





"Les dones solen rebre comentaris masclistes per part dels pacients i se'ls tracta com infermeres en comptes de com metges, pel que és necessari que entre tots mostrem aquest problema", ha detallat la vicepresidenta de l'Organització Territorial del CEEM, Marina Vera del Riu.





Precisament, aquest és un dels objectius de la nova Comissió Executiva del CEEM, presidida per Alejandro Iñarra, per a això durant el 2018 van a dur a terme campanyes de conscienciació, tallers i jornades per denunciar les desigualtats de gènere que existeixen en l'entorn sanitari i en la societat en general.





De la mateixa manera, es va a realitzar una anàlisi per les diferents facultats de Medicina per saber quin és el grau real del masclisme a les aules i en els entorns sanitaris.