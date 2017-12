Fachín, fracassades les negociacions amb la CUP, va pactar amb ERC un lloc en el Govern

Fachín va temptejar amb la CUP i ERC entrar a les llistes electorals









L'exsecretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin , ha negociat amb la CUP i ERC per formar part d'alguna de les candidatures independentistes a les eleccions del 21D.





Les reunions no van sorgir efecte i no va entrar en les llistes, però sí que existeix un principi d'acord en el cas que ERC arribi al Govern que consistiria que Fachin tindria un lloc en l'executiu català.





Fonts coneixedores de les reunions han explicat que la CUP va oferir a Fachin ser número dos per la demarcació de Girona, on resideix, en concret, a Blanes.





En la passada legislatura la CUP va treure un escó per Girona, i l'ex secretari general de Podem demanar anar a les llistes per Barcelona.





Dies més tard, va haver contactes amb ERC, que ja havia tancat les llistes per al 21D, amb qui s'hauria assegurat un lloc en el futur Govern de la Generalitat en el cas que la formació republicana resulti guanyadora.





El principi d'acord es va materialitzar en la participació de Fachin en un míting d'ERC.





Fachin, que havia fet públic que no formaria part de cap candidatura, va emetre recentment un vídeo en què explicava per què, tot i no ser independentista, en aquesta ocasió anava a votar un partit independentista: com a resposta a les polítiques que el president del Govern central, Mariano Rajoy, havia dut a terme a Catalunya.