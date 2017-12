Espanya: un castell com a nació

El balanç de les eleccions crucials a Catalunya deixarà un tema fonamental sense resoldre: la identitat nacional, no de Catalunya, sinó d'Espanya. Més de cinc-cents anys després que els actuals dirigents s'entesten a afirmar que és l'estat-nació més antic d'Europa (en realitat, Portugal ho és), encara els espanyols no tenen una idea clara de la seva identitat. Aquest ens que molts catalans independentistes despectivament anomenen "estat espanyol" (per evitar dir "Espanya") és el culpable de la confusa personalitat d'un dels pocs subjectes polítics del planeta actual que poden presumir d'una presència sòlida i un reconeixement impecable. Però la identitat nacional espanyola segueix sent una assignatura pendent.





L'explicació d'aquest problema és que la "nació" espanyola mai va ser un exemple d'una de les dues modalitats fonamentals. Espanya mai va ser una nació de base ètnica, religiosa, racial ( "alemanya", del Volk romàntic, per entendre'ns). Les dues úniques vegades que ho va intentar ser històricament dos desastres antològics. Amb l'expulsió dels jueus es va perdre tota una classe empresarial, després molt necessitada. El desterrament dels reptes dels musulmans, una oportunitat menyspreada de reforçar el "meltingpot" que la península ja era des de la invasió romana.





Espanya tampoc mai es va proposar adoptar el model "d'opció", liberal, a la manera dels Estats Units. L'al·lusió d'Ernest Renan (la nació és un plebiscit diari) mai va ser atractiva per als espanyols que van preferir anar a dormir sense "votar". Van acceptar tàcitament l'atribuïda condemna de Cánovas del Castillo "(són espanyols els que no poden ser una altra cosa").





Espanya es va construir com el nom del seu cor estatal: Castella. Ve de "castell".





Des de temps immemorial, els espanyols han estat com els habitants del castell, protegits i obligats pel senyor omnipresent. Els que vivien en els voltants de la fortalesa sabien que en moments de perill, sempre podrien penetrar per la porta i el pont llevadís s'encarregaria de decidir els termes geogràfics.





Mentre la major part dels estats, sobretot en el món anomenat occidental, van decidir (o van ser obligats per la força interna del seu propi teixit social) després de la Revolució Francesa i la independència dels Estats Units quin model de nació seguirien, els espanyols van deixar aquesta tasca en mans del senyor del castell, l'estat. Aquest estat va fracassar quan reticentment va tractar d'imitar el paper de l'estat francès, que es va proposar construir la nació.





L'estratègia de França va ser tan reeixida com la contrària d'Estats Units, on la nació va ser tenaçment ensamblada per la imparable immigració.





Durant un llarg segle XIX, l'estat espanyol supervivent de l'ocupació napoleònica, es va proposar dotar l'aparell públic de símbols palpables: constitucions, governs, tribunals. Estàtues i monuments els recordaven als espanyols d'on venien i on poguessin anar. Es va exagerar evidentment quan es va retreure l'origen de les monarquies fins als reis gots. Don Pelayo asturià fins i tot va ser superat per Ataülf.





Aquest intent des de dalt es va veure profundament noquejat pel "Desastre" (així ho ha anomenat la historiografia) del final de la (les) guerra (s) de Cuba. L'Espanya oficial encara no s'ha recuperat d'aquest cop. "Més es va perdre es Cuba", fins i tot diu encara l'Espanya real.





Mentre la intel·lectualitat va reaccionar amb la introspecció de la Generació del 98 (que va confondre a Espanya amb una Castella mítica), l'estat va tornar a la seva agenda pròpia: la reconstrucció de la nació maltractada, des de dalt. Però aquest estat espanyol ja mai va poder ser com el francès en aquesta titànica tasca. Cap historiador ha pogut escriure una epopeia en la qual els habitants d'Espanya es van transformar "de camperols a espanyols", com diu el clàssic llibre d'Eugene Weber.





La "nació" espanyola ja havia estat sistemàticament imposada com a remei de guerres carlines, revolucions veloces, un Primera República fugaç, tossudes variants constitucionals. El segle XX va ser testimoni de més repetició: la majoria d'edat d'Alfons XIII es va reforçar per la dictadura de Primo de Rivera, amb la qual es va intentar emmudir les bombes terroristes i la desestabilització econòmica de l'impasse de la neutralitat de la Primera Guerra Mundial. La "hispanitat" va ser un altre intent des de dalt, del qual resta la magnífica plaça d'Espanya de Sevillay el Poble Espanyol de Montjuïc a Barcelona.





La Segona República espanyola va persistir en la tasca de construir la nació des de dalt, en un intent de donar-li al poble el protagonisme de la dèbilment instal·lada democràcia. La rebel·lió de Franco i el resultat de la Guerra Civil van testificar una recrudescència del mètode de la construcció nacional des de dalt, aquesta vegada per la contundència de les armes primer, després de la legislació dictatorial. Espanya era el que el règim franquista imposava, mentre el poble preferia dedicar-se a sobreviure en un país paupèrrim.





Amb el renaixement de la democràcia, els successius governs han intentat proposar al poble un nacionalisme "constitucional", garantia d'estabilitat, reconciliació, seguretat. Primant la transició, els governs centristes d'UCD, del PSOE i PP han basat la nacionalitat en la lletra de la Constitució. Però mai, encara, s'ha intentat una modificació del mètode de Renan. Es necessita una oferta que no es pugui rebutjar ( "anofferyoucannotrefuse", com diuen sarcàsticament en angloamericà). Sobre aquesta absència s'acarnissa el neo-romàntic nacionalisme català.