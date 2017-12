La UE dictamina que Uber és un servei de transport al qual es pot exigir llicència

Uber és un servei de transport al qual es pot exigir llicència









El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat aquest dimecres que la plataforma nord-americana Uber és un servei de transport a què es pot exigir llicència i altres autoritzacions per a prestar servei en els Estats membres.





D'aquesta manera, el Tribunal ratifica les conclusions de l'advocat general de la institució, Maciej Szpunar, qui el passat mes de maig assenyalava que, tot i ser un "concepte innovador", la plataforma digital pertany a l'àmbit del transport i, per tant , "no es beneficia del principi de lliure prestació de serveis" que les normes comunitàries garanteixen al camp de la Societat de la Informació.





D'acord a les normes comunitàries actuals, correspon als Estats membres "regular les condicions de prestació" d'aquests serveis, segons recull la resolució, que descarta que el servei prestat per Uber es limiti a un "servei d'intermediació".





La sentència considera que un servei d'intermediació com el qual ofereix la plataforma per posar en contacte a conductors no professionals que usen el seu propi vehicle amb els usuaris està "indissociablement vinculat" a un servei de transports.





En conseqüència, un servei d'aquest tipus ha de quedar "exclòs" tant de l'àmbit d'aplicació de la lliure prestació de serveis en general, com de l'àmbit d'aplicació de la Directiva relativa als serveis al mercat interior i del de la Directiva sobre el comerç electrònic.





La sala europea considera que l'aplicació que proporciona Uber per posar en contacte a les dues parts és "indispensable" tant per als conductors com per als usuaris que demanden el desplaçament i, a més, exerceix una "influència decisiva" sobre les condicions de les prestacions.





La plataforma que fa d'intermediària "crea una oferta de serveis de transport urbà", que fa accessible mitjançant eines informàtiques i que organitza en favor de les persones que desitgin recórrer a aquesta oferta.





UBER DIU QUE NO AFECTARÀ LA SEVA ACTIVITAT









El tribunal amb seu a Luxemburg ha examinat el litigi que enfronta a Uber en els jutjats de Barcelona amb l'Associació Professional Elite Taxi, que agrupa al gremi de taxistes a la Ciutat Comtal i acusa a la marca nord-americana de competència deslleial pel seu servei 'UberPop'.





Des de la companyia nord-americana, no obstant això, consideren que la decisió de la Justícia europea "no canvia res en l'operativa" d'Uber en la majoria dels països de la Unió Europea, segons ha indicat un portaveu després de conèixer la decisió judicial.





La mateixa font ha afegit que Uber continuarà dialogant amb països i ciutats "en tota Europa" perquè "convé regular serveis" com els quals ofereix la plataforma i a l'aplicació online de la qual no poden accedir "milions d'europeus".





TAXISTES





Els taxistes han sol·licitat que la Comunitat de Madrid i la Generalitat de Catalunya que inspeccionin els serveis que Uber ha prestat en aquestes regions des de 2014 per determinar si compten amb autorització per realitzar serveis de transport, tal com la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la UE diu que han de tenir.





Fedetaxi, principal patronal del gremi, calcula que en cas que la companyia no comptés amb aquesta autorització, els governs regionals haurien d'incoar expedients sancionadors que podrien implicar multes totals de fins a 5.000 milions d'euros en funció dels serveis prestats per la signatura des de llavors.





"Es tracta d'una quantitat amb la qual, per exemple, se solucionaria gran part del dèficit públic de les comunitats autònomes", indica en un comunicat el president de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.





"Si els governs autonòmics actuen com han de, la elusión fiscal i la precarietat que aquestes companyies haguessin pogut practicar tindria un efecte zero en l'economia nacional, la qual cosa a més suposaria un missatge per a totes les multinacionals de la falsa economia collaborativa", afegeix Leal.





Per això, després de la resolució del TUE, aquesta associació crida al fet que Madrid i Catalunya "procedeixin de forma urgent i immediata a revisar tots els serveis que Uber hagi operat en els últims anys" per verificar si han complert amb els requisits legals com a empresa de transport que són segons el tribunal europeu.