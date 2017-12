Rivera demana "vigilar" perquè ERC no faci "trampes" en les eleccions

Rivera en campanya electoral









El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat als catalans que aquest dijous 21 de desembre vagin tots a "votar i vigilar" a les eleccions autonòmiques catalanes, davant la possibilitat que ERC pretengui "fer trampes" per alterar el resultat de la votació.





"Això és greu: primer van donar un cop a la democràcia i ara pretenen fer trampes en les meses electorals. Tots a votar ia vigilar", va escriure dimarts a la nit en el seu compte de Twitter comentant la portada del diari 'El Mundo' d'aquest dimecres.









Segons aquest diari, el partit liderat per Oriol Junqueras ha donat instruccions als seus apoderats -s'han ofert més de 10.600, que es repartiran pels 2.700 escoles que hi ha a tot Catalunya- sobre com desenvolupar-se en els col·legis electorals i "defensar el vot d'ERC ", explicant-los com influir en el recompte de les paperetes o com evitar que es comptabilitzin vots nuls de la seva candidatura.





ERC ja havia anunciat la seva intenció de realitzar un recompte paral·lel dels vots per evitar un "tupinada" que doni la victòria als partits constitucionalistes en uns comicis que considera il·legítims per haver estat convocats pel govern Espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució .





4.000 APODERATS DE CIUTADANS





Fonts de Cs han indicat que la formació taronja comptarà amb uns 4.000 apoderats el 21D i que no se'ls ha donat cap instrucció especial, llevat que s'assegurin que "tot estigui correcte".





Segons la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg), els apoderats nomenats per cada candidatura tenen dret a accedir lliurement als locals electorals, a examinar el desenvolupament de les operacions de vot i d'escrutini, a formular reclamacions i protestes ia rebre les certificacions que preveu la llei.





A més, hi ha la figura de l'interventor, que realitza una funció similar però només pot actuar a la mesa electoral per a la qual ha estat designat, mentre que l'apoderat pot fer-ho en qualsevol taula de la circumscripció.