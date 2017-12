Castellà (Demòcrates) compara els "catalans de la tercera via" amb jueus pronazis

Castellà encén la xarxa amb un polèmic tuit









El número sis per Barcelona d'ERC a les eleccions del 21D i portaveu de Demòcarates, Antoni Castellà, ha comparat als "catalans de la tercera via" amb els "jueus alemanys que van votar com volien que ho fessin els líders nazis".





Així ho ha exposat Castellà en un apunt a Twitter, en què diu que aquesta suposada "lleialtat" de jueus pronazis per "vincular de nou al sistema" va ser "una esperança en va".





Castellà justifica aquesta referència citant a l'historiador nord-americà Timothy D. Snyder, professor de la Universitat de Yale i membre del comitè de conscienciació del Museu memorial de l'Holocaust dels Estats Units. Castellà crida a "recordar" i "reflexionar" sobre les "lliçons que hem d'aprendre del segle XX".





Entre els tuits de resposta a Castellà, Josep Martí Blanch, que va ser secretari de Comunicació del Govern, li recomana que no posi per mig al nazisme i li diu que és més "llest" que això.