Desconvocada la vaga de treballadors d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona

Desconvocada la vaga a Iberia









El comitè de vaga d'Iberia Barcelona ha arribat a un acord amb la direcció de l'aerolínia per desconvocar la vaga que estava prevista que comencés aquest dijous a l'Aeroport del Prat fins diumenge.





UGT, sindicat majoritari, ha explicat en un comunicat que s'ha aconseguit el compromís per part d'Iberia de millorar la situació de la plantilla i de seguir negociant per "evitar que el Prat entri col·lapse" en un període de màxima afluència, com és Nadal.





Els treballadors reclamaven un pla industrial que contemplés la contractació necessària per a solucionar la sobrecàrrega de treball, ja que UGT assegura que l'empresa deu més de 7.000 hores de descans a la plantilla en devolució de dies, que no es poden realitzar per falta de personal.





Per això, el comitè havia decidit convocar aturades intermitents de quatre hores en diferents franges horàries durant els quatre dies de vaga, que ha quedat desconvocada després dels acords amb la direcció de serveis de terra i amb la direcció tècnica d'Iberia a Barcelona.





"Si bé és cert que no s'ha cobert la totalitat de les demandes dels representants dels treballadors, s'han aconseguit millores gràcies a la pressió exercida per la plantilla i el conflicte obert amb la convocatòria de vaga", ha afirmat UGT.





Iberia compta amb una plantilla de més de 2.000 treballadors directes a l'Aeroport del Prat, que realitzen el procés de serveis de terra i manteniment aeronàutic.