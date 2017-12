Estan cridats a les urnes 5,5 milions de catalans

Estan cridats a votar 5,5 milions de catalans









Un total de 5.554.394 catalans estan cridats a votar a les eleccions d'aquest dijous per elegir els 135 diputats del Parlament d'entre un total de 38 candidatures, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo.





Es tracta d'un 0,79% més de persones de les que van votar en les eleccions del 27 de setembre de 2015 i, del total del cens, 5.328.013 persones resideixen a Catalunya i 226.381 ho fan a l'estranger i tenen dret a vot.





Ha crescut el nombre de votants des de l'estranger fins a arribar a les 39.521 persones, un 85,5% més que el 2015, mentre que baixa el nombre de ciutadans que han optat per votar per correu: 78.876 persones, un 26,5 menys.





Hi haurà 2.680 locals electorals i 8.247 taules distribuïdes pels 947 municipis de Catalunya: obriran a les 9 hores i les taules es distribuiran en 5.885 a Barcelona, 825 a Girona, 534 a Lleida i 1.003 a Tarragona.









El delegat ha assegurat que es gestionarà la jornada "amb totes les garanties" per un equip de 24.741 persones entre presidents i vocals de taula, i a més hi haurà 49.482 suplents, 3.889 representants de l'administració i també els apoderats i interventors dels partits.





Es tracta d'unes eleccions en les quals podran votar 136.444 persones per primera vegada en haver aconseguit la majoria d'edat.





RECOMPTES PARAL·LELS









L'ANC, la CUP, els Comitès de Defensa de la República (CDRs) i ERC van explicar setmanes enrere que desplegarien una xarxa d'apoderats pels collegis electorals per seguir d'a prop l'escrutini i fer un "recompte paral·lel".





Van recordar que la Generalitat està intervinguda per l'Estat a través de l'article 155 de la Constitució i van expressar els seus temors que, per això, no hi hagués un recompte del tot "fiable".





Millo ha assenyalat que és legal que els apoderats degudament acreditats estiguin presents en l'escrutini, però ha avisat: "Solament hi ha un recompte vàlid i és el que fa la Generalitat".





Els ciutadans podran seguir les eleccions des de l'aplicació 'eleccions21d', que segueix temps real dades de participació i resultats i també a la web 'resultats.parlament2017.cat'.





Millo ha previst més participació que fa dos anys, per la qual cosa ha avisat que l'escrutini també podria durar més que llavors.





LLAÇOS GROCS?









Preguntat per si els ciutadans poden anar a votar amb llaços grocs, Millo s'ha limitat a assenyalar que ni els membres de les meses electorals ni interventors ni apoderats poden portar simbologia partidista per garantir "la necessària neutralitat" de la jornada electoral.





Els llaços grocs són l'emblema que han adoptat els sobiranistes per criticar la presència de quatre dels seus dirigents a la presó: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i que consideren "presos polítics".





SEGURETAT





Més de 17.000 agents de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local conformaran el dispositiu de seguretat pública de les eleccions autonòmiques d'aquest dijous, una xifra superior a altres comicis anteriors "per garantir una jornada absolutament tranquil·la".





Ho ha explicat el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver. El reforç d'agents s'ha fet específicament en el cos de Mossos, mentre que "les dotacions seran les mateixes que les presents avui a Catalunya" en el cas de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.





Puigserver ha detallat que "es respecten les competències dels diferents cossos" i que els Mossos s'encarregaran de la seguretat del dispositiu electoral.





I ha precisat que un total 12.321 agents de Mossos donaran "cobertura estàtica i no dinàmica" als col·legis electorals en coordinació amb 1.834 policies locals.





En anteriors comicis, els Mossos i les policies locals oferien una cobertura dinàmica, que vol dir que un cotxe patrulla s'encarregava de vigilar tres o quatre col·legis electorals: "Això s'ha considerat poc" per al 21D i ara la vigilància serà estàtica i hi haurà agents suficients per vigilar totes les escoles.





Als Mossos i les policies locals es sumaran agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que s'encarregaran de la custòdia dels edificis públics propietat de l'Estat i de les "infraestructures crítiques estatals", i també prestaran suport als Mossos a cas de necessitat.





Per a un millor funcionament, s'han dut a terme reunions d'Interior amb diversos ajuntaments, com ara el de Barcelona, ha detallat.





També ha insistit que les competències s'han de respectar en tot moment i que els tres cossos policials s'han coordinat per dur a terme un dispositiu conjunt "que permeti una jornada electoral sense problemes".





A més dels agents de seguretat pública, el dispositiu es reforçarà amb 104 agents de seguretat privada.





CENTRE DE DIFUSIÓ





El centre de difusió de dades s'ubicarà al pavelló 8 del recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc, des d'on s'oferiran tres, quatre rodes de premsa: minuts abans de les 10 per donar informació de l'obertura dels col·legis; a les 13.45 amb dades de les 13; a les 18.45 amb dades de les 17, i una última sense hora prevista quan s'hagi completat l'escrutini.





Per accedir al centre de difusió de dades s'han acreditat 460 professionals de 460 mitjans nacionals i internacionals.