Podemos denuncia davant els jutjats el vídeo en què un home amenaça des d'un tanc a Iglesias i Puigdemont

Denuncien el vídeo d'un home que amenaçava des d'un tanc









Podemos ha presentat una denúncia davant els jutjats d'instrucció de Plaça de Castella de Madrid contra el vídeo difós a les xarxes socials en el qual un home pujat a un tanc en una caserna de Saragossa amenaça el líder del partit morat, Pablo Iglesias, i el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont.





La formació explica en la seva denúncia, que aquests fets poden ser constitutius dels delictes d'amenaces i d'incitació a la discriminació, a l'odi ia la violència, recollits en els articles 169 i 510 del Codi Penal.





"Hem vist tuiters, músics i titellaires ser condemnats absurdament. Esperem que amenaçar des d'un tanc de l'Exèrcit de Terra tingui conseqüències", ha assegurat el propi Iglesias en un missatge que s'ha difós a Twitter aquest dimecres.









En aquest vídeo, es veu dos joves pujats al carro de combat en moviment: "Aquí estem buscant solució als problemes d'Espanya, i crec que els he trobat", diu un d'ells des del vehicle militar.





Immediatament després, aquest enfoca amb la càmera al canó del carro de combat i afegeix: "Anem a donar una sorpresa a Puigdemont (...) 70 tones de pur amor i pura democràcia. 'Coletas', el següent ets tu".





Segons Podem, "el subjecte que realitza el vídeo amenaça el secretari general de Podemos amb causar-li un mal constitutiu de delicte, sense aclarir més condició que la de tenir accés a armament militar, el que podria fer creïble i certa la seva amenaça".





A més, denuncien que "l'amenaça conclou amb l'expressió de la seva motivació política a través de l'insult, seguit de l'expressió 'Arriba España', conegut lema de la dictadura del general Franco que ja és utilitzat avui en dia com a element distintiu dels grups d'extrema dreta ".





Aquest suposa, segons la seva opinió, "que l'amenaça estaria dirigida en general a la intimidació no només de determinats representants públics en virtut de la seva ideologia, sinó contra la pròpia convivència democràtica, la pluralitat de la representació política i l'exercici de les funcions de representació pública com a valors suprems del nostre ordenament jurídic ".





IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS





Podem també assenyala en la seva denúncia que va ser a través de Twitter com van tenir coneixement d'aquest vídeo.

"El referit vídeo conté imatges de diversos individus enfilats a un carro de combat en marxa, diversos d'ells apareixen uniformats, de manera que en un principi es va indicar en les diferents informacions que es tractava de militars", assenyalen.





No obstant això, a continuació es fan ressò de l'explicació que va donar llavors el Ministeri de Defensa, apuntant que els protagonistes d'aquest vídeo no eren militars sinó civils, tot i que "sense aclarir l'origen d'aquesta informació", segons Podem.





Per tot això, el partit morat reclama que es procedeixi de forma immediata i urgent a l'aclariment d'aquests fets per si fossin constitutius de delicte, i també, "a l'esbrinament dels autors tant de la gravació i difusió del vídeo com dels seus protagonistes i participants, a fi de posar a disposició judicial als referits ".