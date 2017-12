'Postureig' i 'postveritat' ja formen part de l'edició digital del DRAE

Paz Battaner, directora de l'edició digital, i el de la RAE, Darío Villanueva.





La Real Acadèmia Espanyola (RAE) ha donat a conèixer les 3.345 modificacions al diccionari digital, entre les quals s'inclouen noves accepcions com 'bonisme', 'aporofobia', 'postureig' i 'postveritat', entre d'altres.





Així mateix, la directora d'aquesta edició digital, Paz Battaner, ha destacat noves addicions a paraules ja recollides, com 'assetjament escolar', o l'esmena ja anunciada prèviament a la definició de 'sexe feble' per indicar la "intenció despectiva", així com afegits a 'papallonejar' ( "caminar o vagar d'un lloc a un altre").





Preguntat sobre si es tracta de la versió "més igualitària" del diccionari, el director de la RAE, Darío Villanueva, ha apuntat que l'acadèmia "està en això", però "mai farà un diccionari políticament correcte".





"Estem ajustant el diccionari en relació a aquesta realitat, però aplicar la correcció política portaria a destruir el diccionari", ha alertat.





Battaner ha recordat com 'sexe feble' era "usat de manera positiva" fins fa pocs anys, una cosa que ara ha canviat.





"L'Acadèmia no és la fotografia del vocabulari d'avui, sinó la descripció del que hem rebut dels nostres avis. Tot això té temps", ha explicat.





No obstant, la RAE ha apostat per començar a canviar definicions, especialment de professions, en què es parlava de 'home que ...', per passar a dir 'persona que ...'.





A això se suma el canvi en altres definicions com 'jutgessa' o 'ambaixadora', que únicament estaven recollides com "dona o dona de".





HETEROPATRIARCAT I MASCLISME





A més, sobre la inclusió de 'heteropatriarcat', ha assenyalat que no està descartada per a properes edicions i segueix en estudi, però "la documentació actual sobre la paraula aconsella esperar".





Per contra, sí que ha inclòs una addició a 'masclisme', per parlar d'una "forma de sexisme caracteritzada per la prevalença de l'home".





També s'han registrat supressions de prop de 20 termes que estaven en desús i que la mateixa Battaner ha ressaltat que "a penes tenen importància". A tall d'exemple, la paraula 'inceptor', aquella persona que "comença o inicia alguna cosa".





'HUMMUS'





El diccionari digital recollirà també noves paraules relacionades amb la gastronomia ( 'halal', 'kosher' o 'hummus') o els animals ( 'especisme', per parlar de la "discriminació" d'animals, a l'espera de l'arribada de ' animalista ', que segons Battaner ja està en estudi).





L'expressió 'a la parla' quan s'agafa el telèfon és una altra de les novetats, així com la inclusió de 'clicar' i 'punxar' (tot i que la RAE prefereix l'ús del primer verb).





D'una banda, Battaner ha assenyalat que el nou diccionari inclou marques de 'espanyolismes' per deixar clar que són expressions usades només a Espanya.





Exemple d'això seria l'expressió "un notes 'o" un boques'. Mentrestant, hi haurà també americanismes concrets, com en el cas de 'esportiu' per parlar d'un pavelló o 'nyonya', una forma de tractament rural.





'L'INVASIÓ' DE L'ANGLÈS





El director de la RAE, Darío Villanueva, ha fet un a part per ressaltar la "invasió" d'anglicismes com 'afterwork', 'deadline' o 'save the date', que "entren fins i tot en organismes oficials" i ha assegurat que es tracta d'un tema "molt seriós".





"Es dóna en programes de televisió o pel·lícules, però també en altres camps com la publicitat i en nombrosos comerços. No estem tancats a la incorporació de estrangerismes ni censurem, però sí ens preocupa la reiteració excessiva i innecessària, com si per fer servir l'anglès tingués més presència ", ha criticat Villanueva.





EL DICCIONARI EN PAPER





L'última actualització del diccionari en paper es va donar a l'octubre de 2014 i aquesta 23a edició va arribar després de tretze anys d'espera respecte a l'anterior. Villanueva ha avançat que hi haurà una altra edició, si bé queda encara "una enorme tasca".





"Hi va haver tretze anys de distància amb l'anterior actualització i ara han passat només tres anys. Ja tenim la planta o el model per fer-ho, que serà el digital, però està clar que l'acadèmia no és 'libricida': hi haurà versió en paper, però ara primer cal edició en digital ", ha aclarit.





Aquest anunci de modificacions es produeix el mateix dia en què es dóna a conèixer l'acord pel qual l'Acadèmia proporcionarà un corpus textual d'espanyol que servirà de base i referència per a la tecnologia que desenvolupa el Pla d'Impuls de les Tecnologies del Llenguatge.





El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital destinarà per a aquest projecte un pressupost de 586.027 euros.