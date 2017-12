Parcs de Barcelona: tranquil·litat i descans molt a prop de casa

Una imatge del Parc de Bellvitge





Anar a fer una passejada i descansar són els principals motius pels quals els usuaris van a els parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els aspectes més valorats d'aquestes àrees verdes són la tranquil·litat i la proximitat.





Així es desprèn d'una enquesta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que confirma la bona valoració dels parcs per part dels visitants, la millor des que va començar a fer-se fa deu anys.





La qualitat d'aquests parcs urbans és notable, segons els ciutadans, que cada vegada els puntuen amb millor puntuació fins a superar les previsions inicials.





JARDÍ BOTÀNIC





El millor espai verd és el Jardí Botànic Històric de Barcelona, que obté un 8,6 de satisfacció. El segueix Torreblanca, situat entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Al pòdium se situa en tercer lloc Can Mercader a Cornellà.





Per què acudeixen els visitants a parcs de l'AMB?





Primer per fer una passejada i descansar. Després per sortir amb els gossos, que és el valor que més augmenta en aquest apartat. Tenint en compte això, AMB compta amb àrees per a aquests animals domèstics, cada vegada més grans i amb més serveis.





TRANQUIL·LITAT





Què aprecien els ciutadans dels parcs metropolitans? La tranquil·litat, amb 8,4 punts. Per darrere hi ha la proximitat d'aquestes zones (7,9 punts), ja que estan a prop de casa i el disseny (7,7 punts), que inclou les àrees de joc, la comoditat dels camins, els accessos i el mobiliari.





En els últims anys, AMB ha renovat el grafisme per tal de fer-lo més modern i amb millors indicacions, un aspecte que també es trasllada a l'enquesta, ja que aquesta variable ha passat del 5,9 el 2015 al 6,5 el 2017 .





Aquestes són les principals conclusions de l'estudi d'AMB arran d'una enquesta realitzada els mesos de juliol i juliol de 2017, amb un total de 5.405 entrevistes presencials als 44 parcs metropolitans.





Quant saps dels parcs de l'AMB? Juga!





















Loading ...