Aigües de Barcelona aposta per la reutilització d'aigua en prealerta per sequera

Els embassaments estan al 46% de la seva capacitat.





Aigües de Barcelona ha alertat de la situació actual de presequía a Catalunya, i ha apostat per la reutilització d'aigua regenerada per ser una opció més sostenible i efectiva que la dessalinització, segons el cap de Planta Edar del Prat de Llobregat, Javier Santos.





Santos ha explicat que actualment el nivell dels embassaments de Catalunya se situa al voltant del 46% de la seva capacitat, el que segons ha advertit Sants, és "la pitjor xifra en els últims 50 anys".





La depuradora del Baix Llobregat, gestionada per Aigües de Barcelona, té la capacitat per garantir el subministrament d'aigua en cas de sequera, a més d'abastir les indústries properes a la instal·lació.





AIGUA POTABLE





La planta disposa des de fa deu anys d'una estació regeneradora d'aigües residuals (Era) que podria impulsar fins a 300 milions de litres d'aigua de qualitat i potable al dia.





Actualment, l'aigua que és regenerada i tractada en aquesta planta arriba fins als 60 milions de litres d'aigua al mes, el que suposa un 0,7% de la seva capacitat, ha puntualitzat Sants.





Segons el cap de la planta, depèn de l'Administració que s'augmenti el percentatge de regeneració d'aigües, que tindria un cost de 0,14 cèntims per cada 100 litres d'aigua tractada.





Santos ha apuntat que el cost de la regeneració de 1.000 litres d'aigua és entre tres i quatre vegades inferior al de la desaliniazación, fet que la converteix en "un recurs més eficient i sostenible", segons el cap de la planta.





INVERSIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ





Posar en marxa l'increment del potencial de la planta suposaria, segons Santos, una inversió inicial per part de l'Administració de 307.000 euros i uns quatre o cinc mesos per preparar la instal·lació.





Ha apuntat que els requisits tècnics i legals estan preparats per dur a terme l'augment del potencial de l'Era per incrementar el volum d'aigua regenerada, però ha especificat que per posar-lo en marxa es necessita l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (Aca) i l'Agència de Salut Pública de Catalunya.





SITUACIÓ DE SEQUERA





Santos ha alertat de la situació de presequía davant la qual es troba Catalunya, que es caracteritza per una època de poca pluja i pluges torrencials que no abasteixen la capacitat dels embassaments.





El 46% de la capacitat dels embassaments no suposa cap restricció, ha comentat Santos, però si la xifra és inferior al 40% sí que suposaria restriccions metropolitanes com el reg o l'alimentació de piscines.





Finalment hi ha els episodis d'excepcionalitat i emergència, on en l'últim sí que hauria restriccions a nivell domèstic perquè suposaria un nivell inferior al 16% d'aigua als embassaments.