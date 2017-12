Ryanair, l'aerolínia que més cobra per corregir errors en els bitllets d'avió

Per canviar el nom o cognom del titular.





La correcció d'errades en els bitllets d'avió pot resultar un servei especialment car en algunes aerolínies que poden arribar a cobrar fins a 160 euros per corregir aquests errors.





A més algunes cobren més car per fer les gestions per telèfon o a l'aeroport, segons un estudi elaborat per la web de viatges Destinia.





Ryanair és, amb diferència, l'aerolínia que més cobra tant per canviar el nom o cognom del titular com per corregir alguna errada ortogràfica: 110 euros per passatger si les gestions es fan fins a dues hores abans del vol per la web i 160 euros si el viatger vol fer-ho per telèfon o en el mateix aeroport.





Norwegian fa gratis les correccions d'errades, això sí, de fins a tres lletres sol, però cobra 55 euros per trajecte, 100 en cas de vols internacionals de llarga distància, per canviar el nom o el titular des del web.





Alitalia cobra 60 euros per canviar fins a tres lletres, només es pot fer per telèfon, i no permet fer canvis ni de nom ni de titular.





A Vueling és gratuït invertir l'ordre dels cognoms o modificar el segon d'ells per telèfon, per la resta cobra. El cost és 50 euros per trajecte més la diferència de tarifa per fer qualsevol canvi o correcció des de la web i 50 euros si es truca per telèfon per canviar el primer cognom.









CORRECCIONS AMB 'PERÒS'





En easyJet, KLM, Delta i Transavia esmenar els errors tipogràfics no té cost. També Lufthansa i Sense permeten el canvi gratuït de fins a dues lletres només per telèfon.





Per la seva banda, Air Europa, Norwegian, Smart Wings, TAP Portugal, Wizz i Turkish Airlines realitzen de manera gratuïta els canvis de fins a sol tres lletres en el titular del bitllet. Binter accedeix també a canviar gratuïtament fins a tres lletres però canvis majors, impliquen emetre un nou bitllet i el reemborsament subjecte al fet que l'aerolínia l'aprovi.





Les aerolínies del grup IAG, Iberia i British Airways, permeten modificar gratis una lletra però només per telèfon.





Altres aerolínies són més estrictes i no permet fer canvis de titular ni modificar el nom. Aquestes són: American Airlines, Emirates, Alitalia, Binter, Air France, KLM, Delta, Lufthansa, TAP Portugal, Iberia, British Airways, Air Europa, Qatar, Turkish Airlines i Smart Wings.