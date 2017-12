El Govern central sosté que la sentència de la UE sobre Uber no té "cap incidència" a Espanya

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna.





El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Uber no tindrà "absolutament cap incidència" a Espanya.





De la Serna explica que, d'acord amb la legislació espanyola, als vehicles de la plataforma nord-americana que operen al país ja se'ls exigeix la corresponent llicència com a vehicles de lloguer amb conductor (VTC).





"Uber a hores d'ara, pel que fa a la regulació a Espanya, està complint amb la sentència", va garantir De la Serna.





"A falta de fer un anàlisi profunda del pronunciament del TJUE, aparentment no té cap tipus d'influència en el que és la regulació actual espanyola perquè parla de la situació de 'Uber Pop', que ja no existeix", va explicar el ministre.





JA OPEREN AMB LLICÈNCIA





De la Serna es referia així al fet que la decisió del tribunal europeu s'emet sobre el servei que Uber va prestar en un inici a Espanya, abans que la seva activitat fora suspesa per un jutge al desembre 2014. Posteriorment, l'empresa va tornar a operar al país sota un altre format, que és el que manté actualment.





El ministre va recordar que la sentència diu que els vehicles de Uber "han de treure llicència" per operar, cosa que a Espanya "ja es realitza així" en funció de la llei espanyola, "a través de les llicències que s'atorguen com VTC" .





El titular de Foment va sostenir així mateix que el transport urbà està "perfectament regulat" a Espanya, de manera que un VTC "necessita una llicència per poder circular", autoritzacions que són concedides per les comunitats autònomes a partir d'una llei desenvolupada en 2015, que estableix un límit màxim (una llicència de VTC per cada trenta que es concedeixin per al taxi).