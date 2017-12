Fiscalia demana 115 anys de presó per al president d'Ausbanc i 25 per al de Manos Limpias

Miguel Bernand, de Manos Limpias.





La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana per a l'expresident de l'Associació d'Usuaris de Servei de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda, 118 anys i 5 mesos de presó i per al secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 anys i 10 mesos per liderar una campanya d'extorsió en els mitjans de comunicació contra empreses, entitats bancàries i associacions a canvi de no fer-los publicitat negativa.





El Ministeri Públic els imputa a tots dos els delictes d'organització criminal i extorsió i en el cas de Pineda --en presó preventiva des d'abril de 2016 -afegeix estafa i blanqueig de capitals i li demana una multa de 10 milions d'euros.





Per la que va ser advocada de l'acusació en el 'cas Nóos', Virginia López Negrete, sol·licita 11 anys i 11 mesos de presó per organització criminal i extorsió.





El fiscal, que reclama la dissolució de totes les societats vinculades a Ausbanc i Manos Limpias, dirigeix la seva acusació contra vuit persones més en el marc de la causa instruïda pel magistrat de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz.





Pedraz va tancar la causa el passat mes d'octubre després de més de dos anys d'investigació en considerar que havia quedat acreditada l'existència d'una organització criminal liderada per Pineda.





ENRIQUIMENT IL·LÍCIT





L'informe relata com el principal acusat va idear la creació d'una associació "sense finalitat de lucre" que va denominar Ausbanc però que en realitat buscava l'enriquiment il·lícit personal.





Així, ho feia a través de tres canals principalment: les quantitats que bancs i empreses van pagar davant les amenaces de realitzar campanyes públiques de desprestigi en contra seva, les provinents de subvencions i de les quotes dels associats adherits, és a dir, els que no podien participar en la presa de decisions d'Ausbanc.





La Fiscalia estableix una estructura de l'organització en la cúspide situa a Pineda per ser l'encarregat de buscar finançament i ocultar-la sota presumptes convenis publicitaris a canvi de publicitat favorable en les seves revistes.





També l'aconseguia negociant amb entitats bancàries a canvi de no presentar potencials demandes contra les mateixes.





Aquestes actuacions van comptar des 2012 amb el beneplàcit del llavors secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernard, finançant per a això al sindicat.