Més de 15.000 apoderats de PP, PSOE, Podem i Cs vigilaran les meses electorals

Els quatre principals partits d'àmbit nacional enviaran apoderats a les eleccions catalanes procedents de la resta del territori per supervisar el normal desenvolupament de la jornada del 21 de desembre.





Entre les quatre candidatures no independentistes: PP, PSC, Podem i Ciutadans (Cs) sumaran més de 15.000 apoderats i interventors, entre els quals són a Catalunya i els que es desplacen des d'altres llocs.





En concret, el PP enviarà a Catalunya uns 1.500 voluntaris entre càrrecs de la formació i afiliats, perquè exerceixin d'apoderats en aquests comicis, entre els quals hi haurà 81 diputats i 85 senadors. A aquests 1.500 se sumaran centenars d'apoderats que resideixen a Catalunya.





La direcció nacional del PP s'ha encarregat d'organitzar aquest dispositiu, en què s'ha marcat com a objectiu comptar amb apoderats en aproximadament 2.500 taules de les 8.000 que es constituiran aquest dia per votar.





La majoria dels voluntaris que viatjaran el dijous 21 de desembre procediran de Madrid i de les províncies limítrofes amb Catalunya, com Castelló, Osca, Saragossa i Terol.





No és la primera vegada que el PP envia apoderats o interventors d'altres zones d'Espanya. Ho ha fet habitualment en comicis com els del País Basc i també ho va fer en les últimes catalanes celebrades el 27 setembre del 2015.





DRETS DELS INTERVENTORS





Segons la definició en la Llei Orgànica de Règim Electoral Genera l, l'apoderat té dret a accedir lliurement als locals electorals a examinar el desenvolupament de les operacions de vot i d'escrutini, a formular reclamacions i protestes.





A més, hi ha la figura de l'interventor, que realitza una funció similar però només pot actuar a la mesa electoral per a la qual ha estat designat, mentre que l'apoderat pot fer-ho en qualsevol taula de la circumscripció.





"DE MANERA ESPONTÀNIA"





En el cas del PSOE, s'han mobilitzat "de manera espontània" militants de base que volen anar a ajudar els seus companys del PSC, partit autònom del PSOE, però que participa en els seus òrgans federals.





Ha estat tal l'interès dels afiliats del PSOE de col·laborar en aquests comicis que molts voluntaris finalment no es desplaçaran a Catalunya, ja que el PSC no precisava molt més de 100 persones per tenir controlat tot el territori.





CAPTAR APODERATS





Per la seva banda, la formació que lidera Pablo Iglesias va posar en marxa una campanya per captar apoderats, tant de dins com de fora de Catalunya.





"Aquest 21D volem portar la il·lusió a tots els col·legis electorals de Catalunya i que cap taula electoral es quedi sense apoderat de Catalunya a Comú-Podem", asseguraven en un missatge difós a través del canal de Telegram de la Secretaria d'Organització de Podem.





Ciutadans també va publicar a la seva pàgina web un missatge en el qual animava als afiliats a formar part del "equip taronja" a les eleccions al Parlament, oferint-se com a voluntaris per col·laborar en la campanya electoral o exercint d'apoderats del partit el pròxim 21 de desembre .





UN POSSIBLE tupinada





Tot i que no s'ha donat cap instrucció especial als apoderats, llevat que s'assegurin que "tot estigui correcte", el president de Cs, Albert Rivera, ha demanat als catalans que vagin tots a "votar i vigilar" davant la possibilitat que ERC intenti "fer trampes" per alterar el resultat de la votació.





L'enviament d'apoderats a unes eleccions autonòmiques des d'altres parts del territori és una pràctica habitual en els principals partits. No obstant això, aquesta figura cobra un major significat en un moment en què des d'ERC estan sembrant dubtes respecte de la neteja de tot el 21D.





De fet, ERC ha dit que farà un recompte paral·lel dels vots per evitar un "tupinada" que doni la victòria als partits constitucionalistes en uns comicis que considera il·legítims per haver estat convocats pel govern Espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució .





En total, s'han ofert més de 10.600, que es repartiran pels 2.700 escoles que hi ha a tot Catalunya.